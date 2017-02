Due cose in più su Manuel:



Nel 2008 vince il Premio Giovani Doppiatori al Gran Premio Internazionale del Doppiaggio. Nel 2013 partecipa al film documentario di Antonio Prochilo “Claudio Capone, una voce in prestito”.

Nel 2014 riceve in premio il Microfono D’Oro nel festival “Le Voci Del Cinema” e compare insieme ai suoi colleghi doppiatori su Vanity Fair per il doppiaggio del film “Grand Budapest Hotel” come voce di Zero Moustafa da giovane.

Giovanissimo (classe 1995), Manuel Meli è sicuramente uno dei prospetti più interessanti del doppiaggio italiano. A parte i film e le serie tv di successo, Manuel ha prestato la voce ai protagonisti di tanti anime. Qualche esempio? Ken Kaneki in Tokyo Ghoul , Natsu in Fairy Tail e non è mancato nei due titoli più chiacchierati degli ultimi mesi come Sailor Moon Crystal Your Name. Non potevo più quindi rimandare un'intervista a questo ragazzo che tanto bene sta facendo. Ecco il frutto di una nostra simpatica chiacchierata!Ciao a te Alex e a tutti gli amici di Animeclick.Ho iniziato all'età di 7 anni, quando un'assistente al doppiaggio (Elena Masini) mi contattò per andare a fare un ascolto voce con Alessandro Rossi. L'ascolto andò bene e da lì ho cominciato con il film "L'Asilo dei Papà".Sicuramente è una grande responsabilità per tutti, considerando anche il successo che hanno riscontrato i libri. È una bella emozione, soprattutto quando devi prestare la tua voce ad un personaggio che è caratterialmente diverso da te. Nonostante sia il personaggio più odiato, mi sono divertito davvero tanto nell'interpretarlo.Personalmente non trovo particolari differenze tra le due cose. Se proprio ne dovessi sottolineare una direi che nei film devi essere ancora più concentrato per cogliere al meglio le sfumature del personaggio e il suo sviluppo caratteriale durante tutto il film.Personaggio non facile da interpretare ma proprio per questo molto stimolante, perché è un ragazzo che cambia carattere in ogni film. Diventa più maturo, più deciso ed è stato sicuramente molto difficile far arrivare questa diversità al pubblico. Mi sono divertito molto.Per quanto riguarda l'animazione sono cresciuto ovviamente con il mito di Goku. Mi piacevano molto i Pokémon e mi piace tantissimo Tokyo Ghoul, che ho avuto anche il piacere di doppiare, nel ruolo di Kaneki. Per quanto riguarda i fumetti, sono un appassionato di Spiderman.Mi ha colpito la profondità del carattere dei due protagonisti. Nonostante la loro giovane età, questi due ragazzi sanno cosa vogliono e cercano di superare qualsiasi ostacolo per raggiungere i loro obiettivi.Praticamente si, l'ho visto per intero e mi è molto piaciuto. Credo sia un film per tutti, grandi e piccoli.Mi sono trovato bene, nel senso che quando doppi personaggi così diversi tra loro hai modo anche tu di esplorare il tuo carattere. Rispetto agli attori in carne ed ossa hai più possibilità di poterci mettere del tuo, di caratterizzare, e in questo mi sono divertito tantissimo con Natsu.Si, ero a conoscenza dell'importanza di questo anime anche se non sapevo che Mamoru fosse un sex symbol. E devo dire che sono stato molto contento del risultato finale perché il pubblico ha apprezzato tutti noi.Non conoscendo appunto il personaggio di Mamoru sono rimasto piacevolmente sorpreso di aver avuto tanti riscontri positivi dal pubblico. Le mie colleghe erano tutte entusiaste.Mi piacerebbe tanto doppiare Goku... Ma visto che è un po' più grande di me anche Gohan andrebbe bene ahahahah.Al cinema c'è Collateral Beauty, Fallen e Miss Peregrine.A chi vuole intraprendere questo lavoro direi di studiare recitazione e di avere molta pazienza.Un saluto da tutti noi di Animeclick con la speranza di poter tornare a parlare presto di tanti altri bei titoli anime doppiati. Mille Grazie!Grazie mille per questa bella chiacchierata, un saluto a tutti gli amici di Animeclick!!!