281 milioni di dollari

Inutile negarlo: Your Name. si è rivelato ildel 2016 e ora che è sbarcato anche qui in Italia, si appresta a far parlare di sè anche nel 2017. Stando ai dati trasmessi dal sito Box Office Mojo infatti, l’opera di Makoto Shinkai ha raggiunto la cifra stratosferica di(circa 263 milioni di euro) per quanto riguarda il mercato internazionale, superando il precedente record di 275 milioni di dollari (circa 257 milioni di euro) detenuto da La città incantata di Hayao Miyazaki Pellicola che oltre ad aver vinto l'Oscar è da 16 anni il film con il più alto incasso mai registrato al botteghino giapponese, ma che, con il procedere delle settimane, potrebbe veder frantumato questo record proprio dall'opera di Makoto Shinkai.E quindi ci si è chiesto:la cosa quelli dello Studio Ghibli Stando ad un'intervista rilasciata al giornale Shukan Bunshun da Toshio Suzuki , co-fondatore della casa di produzione e produttore proprio di La città incantata, sembrerebbe che il fatto non li preoccupi, anzi.Alla domanda se essere superato da Your Name. lo rendeva nervoso, Toshio Suzuki ha commentato così:"Se dovesse succedere non credo che ne sarei triste. È stato bello avere il record, ma penso che prima o poi sarà battuto. E poi davvero, non sarebbe più interessante se qualcuno riuscisse a batterlo?"Suzuki ha poial film di Shinkai, già espresse in altre occasioni, elogiando come i personaggi, i dialoghi e la musica contribuiscano a far risaltare ancora di più lo sfondo. Sfondi che, soprattutto quando hanno come soggetto il cielo, lasciano un segno profondo nello spettatore. Ha inoltre aggiunto che, mentre guardava Your Name. poteva percepire come Shinkai sia anche un fan delle opere di Hayao Miyazaki.Insomma il testa a testa continua e vedremo se ci sarà ancora da scrivere sul fenomeno del momento.