Kota Hasegawa (Takuya Eguchi) che stravede per il cane Pom Pom Purin; Yu Mizuno (Sōma Saitō) che adora il coniglietto My Melody, tanto da indossare un fermaglio per capelli dello stesso colore del suo cappuccio; Shunsuke Yoshino (Jun Osuka) che rispetta a tal punto Hello Kitty, da chiamarla Kitty-san e non Kitty-chan come fanno tutti i comuni mortali; Ryo Nishimiya (Hiroyuki Kagura) che si è schierato con i Little Twin Star, al secolo Kiki e Lala e che per questo indossa i lacci delle scarpe uno rosa e uno blu cielo, in modo da abbinarli ai colori dei capelli dei due angioletti; Seiichiro Minamoto (Yūma Uchida)che predilige Cinnamoroll, un gruppo di cuccioli un po' meno conosciuto nella grande famiglia.

Kota Hasegawa è uno studente delle superiori come molti, ma nasconde una segreta passione per il cane Pom Pom Purin; per mera coincidenza a scuola conosce Yū Mizuno, che a sua volta ama il coniglietto Melody. Yū convince Kōta che non deve vergognarsi e nascondere la propria passione per i personaggi kawaii della Sanrio. I due poi conosceranno anche Shunsuke Yoshino, Ryō Nishimiya e Seiichiro Minamoto ed insieme i 5 ragazzi impareranno ad accettare il loro amore per le cose kawaii e a superare la vergogna.



Trailer del gioco:

Da diversi decenni lapopola i sogni dei bambini (e molto spesso anche degli adulti...) sfornando personaggi tremendamente kawaii: da Hello Kitty a My Melody, da Pom Pom Purin a Kiki e Lala dei Little Twin Star.Di recente però la società ha ampliato il suo target, puntando direttamente al cuore delle adolescenti nipponiche, con la sua linea Sanrio Danshi (Sanrio Boys). In una precedente notizia vi avevamo infatti parlato del gioco per smartphone (dating-sim) sia Android che iOS dal titolo "Sanrio Danshi- Ho imparato cos'è l'amore". Ma il primo febbraio l'account ufficiale di Twitter del produttore ha annunciato che il franchise arricchito da un nuovo media: nell'inverno 2018 esordirà anche in una serie anime per la TV.I protagonisti dell'anime e del gioco non sono una completa novità per il franchise, hanno fatto il loro debutto alla fine del 2015, quando la Sanrio ha creato un account Twitter in cui presentava i cinque personaggi, con lo scopo di far pubblicità ai suoi prodotti. Sono nati così i Sanrio Danshi (dove "danshi"" sta per "bel ragazzo" in giapponese) abbiamo:Da prima è arrivata una linea di merchandise a loro dedicata ad aprile 2016; poi la versione cartacea in due manga , curati entrambi da Mai Andō, il primo - da aprile su MangaOne app - segue la quotidianità dei ragazzi; il secondo Sanrio Danshi - Oretachi, Koi, Hajimemashita - da giugno su Sho-Comi - tratta il loro amore nei confronti di una fortunata eroina, in stile reverse-harem. A settembre 2016 è stata la volta dello smartphone game (di cui sopra) e i doppiatori hanno rilasciato un singolo intitolato "Fun! Fantastic girl!" il novembre seguente, la canzone fa da theme song allo stesso gioco.