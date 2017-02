NBA

Il sito ufficiale del film Kuroko no Basket: Last Game ha annunciato una grandissima collaborazione con l’, la lega di basket più famosa ed importante al mondo, per il rilascio di merchandise originale.L’autore di Kuroko e supervisore per il film, Tadatoshi Fujimaki , ha scelto otto tra le trenta squadre per questa collaborazione. Ogni giorno verrà pubblicata un’illustrazione di un personaggio con addosso l’uniforme di una di queste squadre, il tutto curato dal character designer Yoko Kikuchi S’inizia con Taiga Kagami , con addosso l’uniforme deiQuesta collaborazione porterà ad oggetti esclusivi per il Seibu Ikebukuro Flagship di Tokyo ed in altri negozi selezionati. Il tutto in attesa di ulteriori informazioni. Shintarō Midorima è il 006 dei Boston Celtics