tra il 23 e il 29 gennaio 2017

Nuovo sguardo alla situazione delle vendite dellein Giappone con i dati riferiti al periodo compresoraccolti dalla, la più importante fonte di dati statistici sulle vendite di libri, CD, DVD e giochi in Giappone.In attesa di titoli di largo appeal all'orizzonte, la classifica si rinnova in buona parte cona precedere ora ilche rimane al terzo posto.Indietro troviamo il costante Kimi no Na Wa. (Your Name.), Youjo Senki nel romanzo originale che viene spinto dall'anime e anche il nuovo numero di Tate no Yuusha no Nariagari (The Rising of the Shield Hero).