Trama: Anni dopo la battaglia contro Majin-Bu, il dio della distruzione Beerus che nei secoli ha mantenuto l’equilibrio dell’universo si risveglia da un lungo letargo. Venuto a sapere di un Saiyan che ha sconfitto Freezer, la divinità si dirige verso la terra alla ricerca di Goku. Questi, contento alquanto della comparsa di un potente avversario, si dirige dritto a sfidare Beerus in combattimento ignorando la messa in guardia da parte di Re Kaioh.

Goku, infatti, viene sopraffatto dalla forza schiacciante della divinità che poco dopo scompare lasciando un sinistro avvertimento: “C’è qualcun altro sulla Terra più degno di essere distrutto…?"





Trama: Negishi Soichi abbandona la propria vita nella fattoria di famiglia nella prefettura di Oita, per trasferirsi nella grande città di Tokyo. Destino vuole che nella suddetta città diventi nientemeno che il lead vocalist e guitarist della band death metal "Detroit Metal City", gruppo in rapida ascesa in citta che conta numerose schiere di fans. Tuttavia, la sua professione di cantante deve scontrarsi con il suo vero ego, timido, introverso ed impacciato, nonché decisamente piu appassionato alla musica Pop Svedese che al Death Metal, di cui pero è addirittura considerato Imperatore, sotto lo pseudonimo di Johannes Krauser II. Si articolano cosi numerose situazioni di svariato tipo che vedono in campo la contesa delle due facce contrastanti della vita di Soichi, da una parte un ragazzo semplice come tanti, dall'altra il re del metal estremo.







Il film avrà per protagonisti Tatsuya Fujiwara e Kasumi Arimura. Satoru Fujinuma è un mangaka in difficoltà, ma con il potere speciale di tornare indietro nel tempo e impedire la morte. Quando è sua madre a rimanere uccisa, lui fa uso del proprio potere per risolverne il mistero ma per errore si ritrova al tempo delle scuole elementari, appena prima della scomparsa della sua compagna di classe Kayo.Il film avrà per protagonisti Tatsuya Fujiwara e Kasumi Arimura.

Dopo aver aggiunto recentemente il film d'animazione The boy and the beast di Mamoru Hosoda al proprio parco titoli, sul noto servizio streaming diè disponibile dal 1° febbraio per tutti gli abbonati anche il film Dragon Ball Z - La battaglia degli Dei Restando in tema di battaglie, la sfida tra i servizi streaming italiani non finisce qui, infatti la nostranacontrobatte caricando online, lo spassosodel 2008 tratto dall'omonimo manga di: arriva pure il film live action diil lungometraggio dal vivo della storia tratta dal manga omonimo di Kei Sanbe andato al cinema a marzo 2016 in Giappone.Nel trailer completo che vi presentiamo qui sotto si può udire la theme "Hear ~Shinjiaeta Akashi~" di Kanna Chise. La serie anime è disponibile anch'essa sul portale streaming ed era stato un simulcast molto seguito all'inizio dell'anno scorso.Buona visione a tutti!