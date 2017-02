NETFLIX Samurai Gourmet - slice of life, cucina - drama (17 marzo 2017) -

La storia segue il sessantenne salaryman ormai pensionato Takashi Kasumi, che ama stare per conto proprio quando gira per ristoranti per apprezzarne la cucina e le bevande. Ora che ha a disposizione tempo libero e denaro, rifiuta l'idea di una vita di sprechi, e persegue invece l'obiettivo di godersela in maniera rustica e semplice, come di un samurai che mangia tutto il cibo che desidera.

Curiosità

Suzume è nata in campagna ma un giorno si ritrova iscritta in una scuola superiore della modernissima Tokyo! Neanche il tempo di scendere dal treno che viene presa di mira da un tipo dall’aria strana.

Quando si risveglia a casa dello zio, Suzume scopre che è stata soccorsa proprio dal tipo strampalato della stazione, in realtà un cliente abituale del locale dello zio. Ma la sorpresa più grande l’attende l’indomani, nella nuova scuola, quando Suzume rincontrerà quello strano ragazzo nelle vesti… del professor Shishio, l’insegnante responsabile della sua classe! Inizia così la nuova vita dell’ingenua Suzume, alle prese con un mondo rutilante e frenetico.

Sumire, rampante donna in carriera, tornando a casa una sera dal lavoro trova un ragazzo addormentato. Il giovane è accovacciato in uno scatolone, così, come fosse un cucciolo abbandonato, la protagonista lo porta a casa sua per lavarlo e accudirlo…

Sakurada Reset - scolastico, mistero, poteri ESP, soprannaturale - 2 film (25 marzo 2017)

Teaser Trailer Nella cittadina di Sakurada quasi metà della popolazione possiede una qualche forma di potere speciale; tra questi ci sono i liceali Kei Asai e Misora Haruki. Lui ha l'abilità di ricordare perfettamente tutto ciò che sente e vede, lei invece può tornare indietro o resettarlo fino a un lasso massimo di tre giorni.

Entrambi fanno parte del "Service Club" della scuola, di cui il dipartimento amministrativo del paese fa uso per tenere sotto osservazione le persone dotate di poteri e mantenere la pace.

Attraverso l'uso combinato dei poteri di Kei e Misora, i due risolvono casi per il loro club. Un giorno Kei apprende dell'esistenza della pietra MacGuffin, all'apparenza un'insignificante pietra nera, ma che in realtà è proprio il cardine su cui si basa l'esistenza dell'intera Sakurada.





Rings - horror - film (3 febbraio 2017 )



Paramount Pictures ha diffuso altri trailer Rings, in uscita finalmente dopo essere slittato più volte:

ha diffuso altri trailer estesi del film, in uscita finalmente dopo essere slittato più volte:

Una giovane donna inizia ad essere seriamente preoccupata per il suo fidanzato quando lui abbraccia una sotto-cultura oscura, relativa a un misterioso videoclip del quale si mormora che possa uccidere chi lo visiona, a distanza di sette giorni.

La ragazza si sacrifica per salvare il suo amato, ma nel farlo fa una terribile scoperta: c'è un "film nel film", qualcosa che nessuno ha mai visto prima...

