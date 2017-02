Vi piacciono i lunapark e adorate rilassarvi alle terme? Ebbene unire queste due passioni, finora inconciliabili, diventerà possibile al, denominato. Il nome Yuuenchi deriva dalla combinazione delle parole yuu, “acqua calda” e yuenchi “lunapark”.Lo scorso novembre, l’amministrazione comunale della cittadina termale di Beppu (prefettura di Oita, sull’isola di Kyushu), ha caricato un divertente video su YouTube, nel quale gli avventori di un parco divertimenti si dilettavano con attrazioni ricolme di acque termali e coperti solo dal tipico asciugamano bianco da onsen:Sembrava si trattasse di una mossa di marketing e che il video surreale servisse solo ad attrarre l’attenzione sulla cittadina, ma con gran stupore di tutti, il sindaco Yasuhiro Nagano, aveva promesso laIl popolo del web non si è certo fatto pregare e il milione di visualizzazioni è stato totalizzato in meno di una settimana. Nagano è stato di parola e, dopo aver fatto un discorso di ringraziamento, ha annunciato che il progetto di costruzione del Yuuenchi era stato approvato.L’opera non sarà finanziata da denaro pubblico, ma con una campagna di, attiva sul sito nipponico Campfire , dal 10 febbraio, che ha l’obiettivo di racimolare of 100 milioni di yen; oltre che da, poiché i 100 milioni non sono di certo sufficienti a realizzare il l’intero complesso.Per una donazione di 3.000 i finanziatori riceveranno una lettera di ringraziamenti dal sindaco, via posta o email; per 8.000 yen l’ingresso al resort per un giorno, con un asciugamento speciale nel pacchetto proposto; per 300.000 yen ed oltre si riceverà la “cittadinanza termale”, che darà accesso a tutte le terme gestite dal comune, per un anno e una cena con il sindaco. Le società che vogliono contribuire lo possono fare acquistando, un minuto di giochi pirotecnici, al prezzo di un milione di yen; per 1 milione mezzo le famose acque termali di Beppu verranno inviate a domicilio in ogni angolo del Giappone, in modo che il finanziatore ne possa trarre giovamento direttamente a casa propria! Tutti i finanziatori verranno menzionati nei ringraziamenti di un video speciale.Il video è stato filmato presso un vero lunapark, il Rakutenchi di Beppu, che però è un regolare parco divertimenti e non ha nessun tema termale, è stato così acchitato solo per le riprese.Che ne pensate, Lucius di Thermae Romae averebbe gradito?Ps: Vorresti andare in Giappone ma non sai come fare?Animeclick.it propone viaggi pensati esclusivamente per il nostro sito dall'agenzia Miki Travel, leader del settore. Per conoscere tutte le info pratiche (costi, date, itinerari, ecc...) visita il nostro sito Viaggi in Giappone con Animeclick.it E per tutte le ultime novità c'è la nostra pagina Facebook correlata! E mentre aspetti di partire ammira le splendide foto della nostra bacheca Pinterest