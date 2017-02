100 miliardi di

Se siete allergici al cioccolato o se credete che la festa di San Valentino sia solo una trovata commerciale, questo articolo non fa per voi. Ma se credete invece che sia bello dedicare una giornata a chi si vuole bene e volete farvi venire qualche ispirazione, allora proseguite a leggere e troverete pane.... ehm cioccolato per i vostri denti!D'altronde per i giapponesi la festa degli innamoratiper le coppie e non solo: il cioccolato viene regalato dalle donne agli uomini e non solo a quelli che piacciono ma anche a parenti, amici e colleghi. Si stima che nel Sol Levante il giro d'affari legato a San Valentino raggiunga i(più di 800 milioni di euro), quindi non è il caso di prenderlo sotto gamba!Ma vediamo nel dettaglio cosa propone il mercato nipponico e partiamo dalle cose semplici, quelle che si possono trovare all'ultimo minuto entrando in un qualunque konbini La catena Seven Eleven infatti propone per soli 120 yen (circa 1 euro) la: al posto della forma rotonda avremo un bel cuore e invece di un ripieno di carne di maiale troveremo del gustoso cioccolato.Se invece vogliamo dare un tocco di classe e tradizione, niente di meglio che un dolce tradizionale giapponese e dove comprarlo se non in una delle catene più antiche di pasticcerie nipponiche?Da Toraya infatti confezionano wagashi dal 16esimo secolo e per San Valentino propongono (dolci composti da una miscela di azuki e agar agar) dedicati: i Rum-raisin yokan per 260 yen al pezzo (poco più di 2 euro) e gli "Yokan au chocolat" con cioccolato amaro e rum.Se invece siete persone a cui piacciono le sfide e vi piace fare gli alternativi, fanno per voi! Pensate che nessuno oserebbe tanto? Invece la ditta Maruka-Shokuhin ha messo in commercio una versione del suo prodotto di punta proprio per San Valentino: il Peyoung Chocolate Yakisoba Giri è consigliato soprattutto come giri-choco, cioè il cioccolato "obbligatorio", quello che si regala ad esempio ai colleghi di lavoro.E non sarà un caso se un colosso del cioccolato come la KitKat ha deciso di inaugurare proprio agli inizi di febbraio un nuovo negozio a Ginza ! I primi 500 clienti che spenderanno più di 3.000 yen (circa 25 euro) potranno assaggiare il; niente pesce e cioccolato però: al posto del tonno c'è il lampone, al posto dell'uni c'è il mascarpone al melone, al posto dell'uovo c'è la zucca e come base del riso soffiato.E poteva mancare la catena Village Vangaurd che tanto materiale offre sempre per le news in pillole ? Per San Valentino propone ai più audaci per soli 540 yen (poco meno di 5 euro) il, da versare direttamente sul riso.Volete invece stare su qualcosa di più sano? Allora potrebbero fare per voi le. Dopo 4 anni di intenso lavoro, un'azienda agricola nella prefettura di Yamaguchi ha messo a punto la ichigokoro: 1.270 yen (circa 10 euro) per una fragola di medie dimensioni e 5000 yen (circa 40 euro) per una extra large.Ma non ci sono solo le industrie alimentari a voler approfittare del business: la compagnia ferroviaria Izu-Hakone-Railway farà viaggiare uncon tanto di cuore kawaii sulla locomotiva. Il convoglio partirà il 12 febbraio alle 9.47 dalla stazione Daiba di Shizuoka, si fermerà a Shūzenji alle 10:45 per le foto di rito e tornerà a Daiba alle 13:05.Vi è venuta voglia di festeggiare San Valentino? Oppure vi è passata del tutto?