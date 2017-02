Akaba Teiichi inizia la sua carriera di studente al liceo d'élite maschile privato, che in origine era rinomato per la produzione di molti grandi ufficiali della marina. Attualmente la sua scuola rivela regolarmente molti importanti politici e burocratici, e il networking inizia dal primo giorno. Teiichi è determinato a diventare presidente del comitato studentesco della scuola, una posizione che contribuirà a lanciarlo nella sfera politica dopo la laurea. Ha seguito la sua vita fino ad ora mantenendo una perfetta immagine, senza mai mettere in dubbio il lato più oscuro della politica.

Uscirà il prossimo 14 luglio 2017 il film tratto dal manga Gintama di Hideaki Sorachi, ma nell'attesa vengono svelati uno dopo l'altro i poster dei vari personaggi che compongono l'ampio cast:

Ecco quindi Tsuyoshi Domoto per Shinsuke Takasugi (sinistra in alto), Hirofumi Arai per Nizō Okada (destra), Jiro Sato per Henpeita Takechi (sinistra), Nanao per Matako Kijima, ma anche Masami Nagasawa per Tae Shimura (sinistra in basso), sorella di Shinpachi e infine Tsuyoshi Muro per Gengai Hiraga (destra) proprietario del Karakuri-dō.

In calce alla notizia vi lasciamo la galleria dei poster in alta qualità, nonché il confronto con i relativi personaggi del manga.

Uscirà il 25 novembre il film musicale Anonymous Noise (Fukumenkei Noise) tratto dal manga omonimo di Ryoko Fukuyama e diretto da Kōichirō Miki. Ayami Nakajō (Litchi Hikari Club, Setoutsumi) sarà la protagonista Nino, affiancata da Jun Shison (anohana, Kimi wa Pet 2017) su Yuzu e Yūta Koseki (Donten ni Warau) su Momo.

Nel cast vi saranno anche Hayato Isomura su Kuro, Erina Mano sul personaggio di Miō, e Yōsuke Sugino per Haruyoshi.

Nino è una ragazzina innamorata segretamente del suo amico Momo e quando sembra sul punto di non riuscire più a nascondere i suoi sentimenti, egli si trasferisce lontano. Nino è disperata ma a consolarla ci pensa un misterioso bambino che compone musica. Prima di separarsi i due si scambiano una promessa: "Se avrai voglia di gridare, canta la mia melodia, riconoscerò sicuramente la tua voce e ti troverò". Passano gli anni e Momo s'imbatte in un ragazzo che dice di essere un compositore...

Di Umimachi Diary conosciamo il celebre film del 2015 diretto da Hirokazu Kore-eda e tradotto come Our Little Sister, tratto dal manga di Akimi Yoshida vincitore del Premio Taisho nel 2013.

conosciamo il celebre film del 2015 diretto da Hirokazu Kore-eda e tradotto come Our Little Sister, tratto dal manga di Akimi Yoshida vincitore del Premio Taisho nel 2013. Ben presto Umimachi Diary riceverà anche un adattamento teatrale, presso il New National Theatre di Tokyo dal 31 marzo al 2 aprile; Toshiyuki Morioka scriverà la sceneggiatura e dirigerà l'opera.

E' stato reso noto il cast del film tratto dal drammatico Boys Love Double Mints di Asumiko Nakamura, autrice anche dell'opera originale da cui è derivato il film animato Doukyuusei - Compagni di Classe.

di autrice anche dell'opera originale da cui è derivato il film animato Doukyuusei - Compagni di Classe. Gli attori protagonisti saranno Shunsuke Tanaka e Yasushi Fuchikami, entrambi nei ruoli di "Mitsuo Ichikawa", ovvero di due personaggi col nome pronunciato allo stesso modo, ma scritto in kanji differenti. A sinistra, Takaka è il freddo e crudele Ichikawa (市川光央); a destra, Fuchikami è il remissivo Ichikawa (壱河光夫).

Kenta Suga e Shunpei Kawagoishi interpreteranno i medesimi ruoli nel periodo scolastico. Il film uscirà nell'estate del 2017, diretto da Eiji Ueda. Vi lasciamo ad altre immagini nella gallery e nella scheda relativa al film.

"Non possiamo vivere l'uno senza l'altro. Tu sei la mia metà"

"Ho ucciso una donna.": la voce che Mitsuo Ichikawa sente al telefono è quella di un vecchio compagno di classe che porta il suo stesso nome. In quel momento nel suo cuore riaffiorano i ricordi sepolti del passato che lo riportano alla passione di quei giorni lontani. I due Mitsuo si ritrovano così ora come complici ma la loro relazione, che era sempre stata quella del servo-padrone, cambia lentamente in qualcosa di nuovo...

Vi lasciamo anche al poster ufficiale del film Donten ni Warau, che uscirà sui grandi schermi nipponici a febbraio 2018.

C'era una volta in Giappone il perizoma, denominato fundoshi. Assieme al tamburo tradizionale nipponico, il taiko, lo ritroviamo in una scena del manga a stampo storicodi Usamaru Furuya , e nel relativo film live action in uscita a breve. Vista la particolarità della stessa, ne sono state diffuse alcune foto in anteprima, che ritraggono gli attori Masaki Suda Jun Shison e Katsuhiro Suzuki in azione... che ne pensate? Vi lasciamo alla galleria per un confronto manga/live action!​​​​​​Ma ecco "in pillole" a seguire un'intera carrellata di flash news dal mondo dei drama e adattamenti in live action e teatrali: