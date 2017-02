“The Sky Crawlers: i cavalieri del cielo” è un film di Mamoru Oshii (celebre regista, già famoso per i film “Ghost in the Shell” e “Tenshi no Tamago”) del 2008. Chi ha già visto qualcosa di questo regista dovrebbe essere abituato a uno stile lento e molto cervellotico.



La trama, come ogni trama di Oshii, si può al massimo accennare, per paura che ogni dettaglio rivelato possa rovinare la visione di questi piccoli capolavori: siamo in un mondo costantemente in guerra dove due industrie belliche, la Rostock e la Lautern, si contrappongono. A combattere sono i kildren, militari creati artificialmente dal governo, con il potere di non invecchiare mai, ma inconsapevoli di quando moriranno, poiché ogni giorno vengono mandati in missione aerea contro il nemico. Yuuichi Kannami è un kildren della Rostock che, appena arrivato alla base militare, ha l’impressione di esserci già stato in un’altra vita...



Lo stile e lo svolgimento, come dicevo, possono risultare incredibilmente lenti per chi non è abituato a opere di questo tipo, anche perché non sono rare le scene con totale assenza di dialogo. Ma perché considero un’ottima opera “The Sky Crawlers?”

Prima di tutto per disegni e ambientazioni. L’ambiente è tetro, triste, con totale assenza di colori, come se la guerra che quasi non si vede avesse già portato via tutto. Persino i sentimenti, la speranza, l’ottimismo, la voglia di vivere sono assenti nei personaggi, che mostrano soltanto espressioni vuote. Combattono perché devono, non perché vogliono. Non sanno cosa li spinge a farlo e questo ci è già chiaro da un breve dialogo tra i due protagonisti:

“Tu lo sai contro chi combattiamo?”

“Onestamente non ci ho mai pensato...”

“Perché ci uccidiamo?”

“Il nostro è un lavoro come un altro”.

Appunto, un lavoro. Non ha uno scopo e non ci si pone un perché, o almeno lo si fa, ma senza ottenere la risposta. I protagonisti sono tante marionette (e il fatto che siano creati artificialmente aumenta questa sensazione) mosse al fine di ottenere lo scopo di qualcun altro.



I protagonisti non hanno una grande caratterizzazione, tuttavia non la trovo una lacuna. Quello che fanno, i gesti lenti privi di emozioni, sono in linea col tenore della storia che sembra non voler condurre a un happy ending. La loro stessa personalità opprime lo spettatore in un senso di tristezza, di disagio, di melanconia... “Persone che sono state allevate per morire, è necessario che crescano?” chiede il protagonista a metà storia. E non è forse una delle migliori domande di sempre? Lui è consapevole che i kildren come lui sono nati per morire, ma non hanno la possibilità di invecchiare, perché la vecchiaia, per persone come loro, risulterebbe inutile!



Basato quasi completamente sul concetto di dicotomia, la storia non punta il tutto per tutto sul solo finale, che risulta comunque più che ottimo grazie ai colpi di scena totalmente inaspettati. Quanto più sull’intero svolgimento, il percorso che permette di arrivarci, utile per far riflettere lo spettatore sulla bellezza della vita, proprio attraverso la visione di un mondo che alla vita ha rinunciato.

Il finale, comunque, resta la mia parte preferita. Se la lentezza della prima metà può risultare un po’ troppo pesante da digerire, col finale è tutta un’altra storia. Senza bisogno di scrivere spoiler, è interessante vedere come Oshii ci presenta il tema principale del suo film: la guerra. E’ attraverso i dialoghi dei pochi protagonisti che vengono a galla le domande esistenziali migliori. “Che cos’è la guerra?” “Per chi combattiamo?” “Perché ci risulta così facile uccidere?”. E le risposte, che non vengono mai date in maniera diretta, arrivano tutte, se si sta attenti ai dettagli. A questo proposito, la mia citazione preferita del film è molto esplicativa: “Nella sua storia l'umanità non ha mai voluto né potuto eliminare la guerra. Perché è la sua esistenza a dare senso alla vita degli esseri umani. Avere sempre guerre ha una funzione. Quella di alimentare l'illusione di pace nella nostra società”.



Infine, chara design e animazioni sono veramente ben fatti. Il primo è molto semplice, tuttavia molto adatto al tipo di storia. Le animazioni sono fluide, e si fa uso di computer grafica.