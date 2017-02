Anche gli otaku hanno diritto ad avere una tartaruga addominale... e questa palestra promette di riuscire a fargliela ottenere...



Anno nuovo vita nuova! Così tra i mille buoni propositi, che si fanno a capodanno, c’è sempre quello di perdere peso e tenersi in forma; ma ancor più spesso si finisce per non tenervi fede.Ad Akihabara, la mecca degli otaku a Tokyo, nasce unache si propone di allietare l’allenamento dei propri clienti, fornendo unamolto peculiare: delle avvenenti istruttrici in costume da maid. Ilpromette di far passare agli otaku l’ansia e la repulsione per la palestra, ritenuta dai più un ambiente troppo macho e rude pieno di muscoli e sudore, creando un ambiente rassicurante e confortevole adatto anche per gli otaku.I promotori dichiarano che il loro obiettivo è abbattere il preconcetto che tutte le palestre siano solo “luoghi spiacevoli in cui si fatica e non ci si diverte” e ciò affiancando ai membri qualcuno con cui possano instaurare un legame di fiducia e che li faccia sentire a proprio agio. Secondo questa visione,e ciò vala anche per le clienti di sesso femminile. Le maid non seguiranno il codice moe standard, ma piuttosto saranno “delle gentili maid di stampo classico” e ognuna manterrà la propria personalità. Se vi sarà richiesta, il team provvederà ad assumere(maggiordomi). Lo slogan della palestra è “La tua vita diventerà più solare, sana e bella, ciò perché potrai allenarti nel nostro originale ambiente”.viene finanziato insul sito nipponicoed ha già racimolato 866,000 yen da 46 contributori, superando così il suo obiettivo, ad ogni modo il crowdfunding sarà attivo fino al 25 febbraio. I contributori avranno in omaggio delle schede pdf contenenti informazioni sull'allenamento, lezioni col personal omaggio, asciugamani, e un corso settimanale su come alimentarsi a cena, che sarà inviato loro via mail o line. Una sessione di allenamento di 50 minuti costa 7,500; un cupon per 10 sessioni di allenamento 68,000 yen; la quota d’iscrizione di 10,000 yen non sarà dovuta da coloro che avranno versato in crowdfunding almeno 5.500 yen.