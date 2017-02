Ultimo

Insegnanti, studenti, genitori... Sono tutti dei mostri! In un ambiente scolastico in cui vige la legge del più forte, il professor Seiji Hasumi, stimato docente d’inglese, è impegnato su vari fronti per risolvere i numerosi problemi del suo istituto, e non si fa scrupoli a ricorrere a qualunque mezzo in suo potere pur di “rieducare” i suoi allievi... Dopo aver impilato cadaveri su cadaveri, al professor Hasumi restano solo tre obiettivi da far fuori. Riusciranno gli ultimi sopravvissuti a metterlo con le spalle al muro? Si chiude l’ultimo atto di questa tragedia sanguinaria che non promette alcuna catarsi!

Yūsuke Kishi Opera realizzata da:

Casa Editrice: Star Comics; Prezzo: € 5.50