Si passa poi ad un frame successivo dove siamo riusciti a scoprire una buona parte delle figure presenti... »

Sarà un caso questa disposizione strana di hakaishin e angeli custodi? [...] »



Altro frame che vogliamo segnalarvi è questo, dove vediamo alcuni dei nuovi guerrieri che prenderanno parte al Torneo:

« In questa foto di gruppo troviamo non solo Lord Beerus Champa , Dei della Distruzione di Universo 7 e 6, coi loro rispettivi angeli custodi e con i loro kaioshin, ma troviamo anche l’angelo custode “Harley Quinn” proprio accanto a Vados e un'altra folta schiera di angeli... Strano che essendo dodici hakaishin, non siano stati disposti in coppie di sei per fotogramma... Infatti, oltre ai già citati Beerus e Champa, troviamo in primissimo piano, come lo era l’elefante nel precedente, l’hakaishin “nordico” apparso sull’ultimo numero di marzo di V-Jump e, alle sue spalle, il Dio della Distruzione “palla di pelo”, molto, molto simile a una versione cresciutella del gattino del Dr. Brief , il padre di Bulma (o di Mr. Popo ).[...] »Altro frame che vogliamo segnalarvi è questo, dove vediamo alcuni dei nuovi guerrieri che prenderanno parte al Torneo: