dal 30 gennaio al 5 febbraio 2017

Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone al 5/02/2017

Nuova settimana e nuova classifica settimanale da, società giapponese specializzata nelle statistiche e nelle notizie sullo show buisiness nipponico, per le vendite per l'home-video degli anime nella settimanaVista la massiccia uscita di titoli importanti nella scorsa settimana, molti di essi si ripropongono anche i quella corrente. Abbiamo di nuovo ai primi postimentre la maggiore novità riguarda il fil di Aikatsu! Stars che di porta al terzo posto.I maggiori successi sono confermati a cominciare da Kubikiri Cycle, Tskiuta, Bungou Stray Dogs e nuovamente il primo volume di Yuri!! on Ice che si rifà sotto. Esce anche il secondo capitolo di Flip Flappers ma senza incidere.