Chiude lo Studio Atelier BWCA di Grimgar, Terror in Resonance, Mob Psycho 100…

Il sito ufficiale dello studio Atelier BWCA , specializzato in fondali e ambientazioni (art e background) ha annunciato che cesserà la sua attività entro fine febbraio. La chiusura è dovuta alla gravi condizioni di salute del suo direttore artistico, Hidetoshi Kaneko , peggiorate progressivamente durante l’ultimo periodo, che lo hanno costretto ad allontanarsi dal lavoro.La società è stata fondata nel 1986, e deve il suo nome "bwca," alla versione gallese dei Brownie del folklore scozzese. Lo studio ha lavorato sui fondali e sulle ambietazioni di innumerevoli produzioni animate tra le quali si annoverano: Grimgar of Fantasy and Ash Hidetoshi Kaneko stesso ha un invidiabile curriculum, ricolmo di anime nel ruolo di direttore artistico.