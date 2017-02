Blade of the Immortal ~ Full Trailer

L'Immortale segue le vicende di Manji, un abile samurai dotato di un enorme potere: nessuno può ucciderlo se non somministrandogli un raro veleno. In passato Manji ha compiuto degli atti criminali, uccidendo 100 samurai (incluso il marito di sua sorella). La sua immortalità deriva dal verme Kessen-chu, che vive in simbiosi con il suo corpo e gli permette di bloccare il naturale processo di invecchiamento rimarginando in poco tempo qualunque ferita inflittagli. Per liberarsi dall’immortalità, Manji dovrà uccidere 1000 "scellerati". Durante il suo cammino Manji incontra la giovane Rin Asano, unica sopravvissuta alla strage che gli uomini dell'Itto-Ryu hanno perpetrato sulla sua famiglia. La giovane chiede all'abile samurai di aiutarla a vendicarsi, ed egli decide di appoggiarla soltanto perché lei gli ricorda la defunta sorella. Inizia così la caccia ai membri dell'Itto-Ryu.

Dal canale Twitter ufficiale del film è stato diffuso uno scatto che mostra Rei Kiriyama, ovvero l'attore Ryunosuke Kamiki nel film Sangatsu no Lion, assieme al suo professore Hayashida interpretato da Issei Takahashi; ricordiamo che il primo dei due film live diretti da Keishi Otomo uscirà in Giappone il prossimo 18 marzo, seguito dal secondo il 22 aprile.

Si amplia il cast del drama tratto da Tomodachi Game con:

Yūki Kubota (Shinjuku Swan) sulla figura di Ren Tōjō, creato appositamente per il film come personaggio attorno a cui ruota il Tomodachi Game;

Amatsu: voce di Manabu-kun, misterioso pupazzo che funge da guida del gioco;

Yūki Ueno (Shiratori Reiko de Gozaimasu!) è Maria Mizuse, osservatrice del gioco.

Mentre si avvicina la data di uscita del film ), diretto da Takashi Miike e tratto dall'omonimo manga di Hiroaki Samura, ci arrivano dal Giappone diversi aggiornamenti , nonché un trailer con scene di combattimento, la presentazione del cast e la theme song "Live to Die Another Day ~Sonzai Shōmei~" (Vivi per morire un altro giorno ~Testimonianza d'esistenza~) del celebre chitarrista Miyavi.Miyavi ha fatto sapere che Miike voleva una theme che si facesse "ponte tra il mondo che si vede nel film e quello reale", mostrando al contempo la lotta di Manji e il tema "Sei vivo veramente?".Miyavi è peraltro buon amico di Kimura, col quale è stato presente all'edizione del Kohaku Uta Gassen 2014 e per la cui ex band SMAP aveva composto le canzoni "Top of the World" e "Otherside".E' stata poi rilasciata una nuova visual che ci mostra il nutrito cast in costume di scena; per tutti coloro che prenoteranno il biglietto per il cinema in anticipo, inoltre, verrà donato un clear file recante un'illustrazione di Samura su un lato e il Manji di Kimura dall'altro, come vediamo qui sopra. Ricordiamo che il film uscirà il prossimocon un nutrito cast di attori così composto:**Ed ecco altre flash news dal mondo dei live action:Proprio Amatsu canterà la theme della serie "Mr. Fake" e Ueno curerà invece la sigla di chiusura "Tomodachi Gokko".