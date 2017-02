Lady Isabel protagonista di un nuovo fan film Made in Italy

I Cavalieri dello Zodiaco : Lady Isabel - Guerra nell'Oscurità -

DI CHE SI TRATTA: Un Fan Movie diretto e prodotto da Daniele Spadoni ispirato al manga realizzato da

La storia, l'epopea, la conoscete tutti. Veleggia tra i marosi delle epoche e le leggende della modernità. Narra di giorni in cui eroi salvavano Dei, democrazie si schieravano contro tiranni. La furia e il clangore delle armi sopiscono, ora. Gli eroi riposano e i fanciulli giocano nei prati baciati dal sole. Ma ci fu un tempo. Giorni in cui pochi decisero le sorti di molti. Lì vivono le gesta e i pensieri di Lady Isabel. Creatura divenuta Dea per gloria o somma disgrazia. Durante la corsa alle Dodici Case. : Un Fan Movie diretto e prodotto da Daniele Spadoni ispirato al manga realizzato da Masami Kurumada nel lontano 1985.La storia, l'epopea, la conoscete tutti. Veleggia tra i marosi delle epoche e le leggende della modernità. Narra di giorni in cui eroi salvavano Dei, democrazie si schieravano contro tiranni. La furia e il clangore delle armi sopiscono, ora. Gli eroi riposano e i fanciulli giocano nei prati baciati dal sole. Ma ci fu un tempo. Giorni in cui pochi decisero le sorti di molti. Lì vivono le gesta e i pensieri di Lady Isabel. Creatura divenuta Dea per gloria o somma disgrazia. Durante la corsa alle Dodici Case.



Regia : Daniele Spadoni



Sceneggiatura: Stefano Cerioni



In Collaborazione con : Age Of Chronicles Music Productions The Mask Studio



Voci: Athena - Lady Isabel : Danja Cericola

Arles - Gemini : Andrea de Nisco

Micene di Saggiter : Ruggero Andreozzi



Modellazione 3D: William Eduardo Teixeira Silvas Fabio Velez Muñoz

Disegni 2D Realizzati da : Mariacristina Musicco



Canzoni:

-I Cavalieri dello Zodiaco scritta ed interpretata da Massimo Dorati

-I cavalieri dello zodiaco - Versione Rock : Alex Mari Cantata da: Alex Mari - Patrizia Conti

Daniele Spadoni, un nome che vi avevo già fatto conoscere tempo fa ( QUI l'articolo), è tornato alla carica con uno dei suoi short movie, veri e propri piccoli blockbuster fatti in casa con un mix di passione e fantasia. Stavolta l'omaggio è tutto per un pezzo di gioventù di molti nostri utenti: i Cavalieri dello Zodiaco . Ve lo proponiamo per intero dal canale youtube del regista brindisino