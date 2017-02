Riportiamo la classifica dei volumi di manga più venduti in Giappone nella settimana compresa tra il 30 gennaio e il 5 febbraio 2017 stilata in base ai dati forniti da Oricon, la più importante fonte di dati statistici in Giappone.



È la settimana di un nuovo ritorno per One Piece, stavolta con il volume 84, subito in vetta alla classifica. Ad accompagnarlo una frazione di titoli Jump come My Hero Academia al secondo posto mentre al terzo troviamo il conclusivo volume di Erased.



Dal gruppo di Jump troviamo subito dopo Platinum End del duo Ohba/Obata, Gundam Thunderbolt ed il trio (di testa nella scorsa settimana) Kingdom, Uchu Kyodai e Magi. Exploit di Isekai Izakaya "Nobu", manga fantasy/culinario che sarà prossimamente adattato in anime.