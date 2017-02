Alice to Zouroku: nuovi trailer per la piccola esper e il vecchio, in onda ad aprile

Fulcro della storia è un gruppo di ragazzine dotate di un potere chiamato "Alice's Dream", grazie al quale sono in grado di trasformare in realtà ciò che immaginano. Queste bambine sono imprigionate e utilizzate a scopo di ricerca, ma un giorno una di loro, Sana, dotata del potere di ignorare le leggi della fisica e tramutare in realtà ciò che immagina, riesce a fuggire. Successivamente, si imbatte nell'anziano Zouroku, che detesta tutto ciò che si intromette nella sua vita quotidiana.

Sul sito ufficiale dell' adattamento anime di Alice to Zouroku , manga di Tetsuya Imai , sono stati di recente caricati due nuovi trailer, affiancati da una key visual e l'annuncio del cast e dello staff per la serie, che farà il suo debutto televisivo il prossimoA prestare la voce ai protagonisti Alice e Zouroku saranno rispettivamente Hitomi Oowada Akio Otsuka . L'anime, prodotto da J.C. Staff, sarà diretto da Katsushi Sakurabi , mentre la supervisione della sceneggiatura sarà affidata a Fumihiko Takayama Kazunori Iwakura si occuperà di adattare in animazione il character design del manga, e la colonna sonora sarà di TO-MAS Il manga di Imai ha fatto il suo debutto nel numero di dicembre 2012 rivista Monthly Comic Ryu dell'editore, che il prossimopubblicherà il settimo volume dell'opera. Nel 2013, il manga ha vinto il "New Face Award" nel corso della diciassettesima edizione dei