Yoshiro, bacchetta come un grillo parlante tutte le persone che con i loro superpoteri compiono atti malvagi che turbano l’armonia della società. Non è impazzito! Ha lui stesso il supero potere di riuscire a leggere il pensiero, acquisito in una notte di Luna piena come le persone che vuole fermare e che non sono filantrope come lui. Dopo averci fatto divertire con il mondo del metal di Detroit Metal City, Kiminori Wakasugi ci stupisce nuovamente con il mondo dei poteri ESP.

Kiminori Wakasugi Opera realizzata da:

Casa Editrice: Goen; Prezzo: € 5.95