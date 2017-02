La divinità Ganesh



ATTENZIONE: Avvisiamo che la notizia potrebbe contenere SPOILER per chi ha visto solo le puntate in italiano.Il quotidiano indiano Daily News Analysis India ha chiesto alla Toei Animation la rimozione del Dio della Distruzione di Universo 10 dalla serie Dragon Ball Super , un elefante rosa troppo somigliante ad una delle rappresentazioni di dio più conosciute e venerate nella religione induista: l'elefante. Si accusa l'anime di proporre questa divinità in chiave maligna e diabolica.All'interno dell'articolo poi troviamo le dichiarazioni di Rajan Zed, presidente della comunità induista nel mondo.Queste le sue dichiarazioni, con tanto di lettera di denuncia alla stessa Toei Animation Co., ltd. (Tokyo) e a FUNimation Entertainment per richiedere la rimozione immediata del personaggio all'interno della serie:"Questa data da Toei Animation è una visione totalmente deforme e volgare della nostra divinità.Nostro Signore Ganesh è adorato come un Dio di saggezza, come colui che rimuove gli ostacoli, lui è nato prima di qualsiasi altra cosa"e ancora:"L'uso inappropriato di una divinità indù per scopi commerciali è scorretta e fa molto male alla nostra comunità di fedeli" ha detto "L'induismo è la religione più antica e la terza più grande del mondo, con un miliardo di fedeli uniti da un unico pensiero filosofico.Non dovrebbe essere trattata con leggerezza.I simboli di qualsiasi fede, più o meno grandi che siano, non devono essere deviati".