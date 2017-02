Il progresso del numero di abbonati a Crunchyroll anno per anno

(dal comunicato stampa)

Numeri importanti per il portale web californiano Crunchyroll , ormai punto di riferimento internazionale per la diffusione in streaming degli anime (ma anche di drama).Con un recente comunicato stampa, Crunchyroll comunica di aver superato la soglia diai propri servizi premium con una crescita del 36% sull'anno precedente. In più sarebbero circa 20 milioni gli utenti registrati al portale e un miliardo e mezzo di minuti di anime guardati dai propri utenti ogni mese.Numeri magari più piccoli rispetto ad altri servizi ma comunque ben considerevoli per un portale rivolto a uno specifico media e a uno specifico pubblico.In questa particolare occasione, Crunchyroll da anche l'annuncio dell'inaugurazione di una propria convention dedicata al mondo degli anime: la Crunchyroll Expo . L'evento sarà organizzato in collaborazione con lae si terrà dal 25 al 27 agosto di quest'anno al Convention Center di Santa Clara in California.Nelle parole del responsabile per gli eventi di, Adam Sheehan, la convention seguirà un diverso modello diverso da altre fiere legate al mondo degli anime: "si vedranno cose mai fatte prima e altre già realizzate ma che verranno condotte in modo diverso" continua il responsabile che rimarca la volontà di mettere sempre al centro dell'attenzione i fan.Nel sito ufficiale , già aperto, della manifestazione si anticipano nel programma la presenza di grosse personalità del settore, sia dal Giappone che dagli Stati Uniti, oltre a proiezioni, eventi, cosplay, merchandising e novità direttamente dal Giappone.Per il prossimo futuro il comunicato accenna ad ulteriori novità su. Intanto, per la settimana del 13 febbraio, una rassegna di sconti sullo store e concorsi vari con la possibilità di vincere premi compreso un viaggio in Giappone.Resteremo in attesa delle ulteriori novità in cantiere su Crunchyroll.Ma tra i passi più importanti fatti nel passato più o meno recente dalla piattaforma ricordiamo la partnership e l'investimento nel proprio capitale da parte della(emittente che trasmette molti anime spesso legati ai manga di Jump come Naruto ), l'apertura alla pubblicazione in contemporanea dei manga in digitale, l'esclusiva della distribuzione dei titoli Kadokawa e la partnership con la "concorrente" per ampliare il proprio catalogo e la distribuzione di titoli doppiati.