Scum's Wish: polemiche in patria per scene troppo hot

La Japanese Broadcasting Ethics and Program Improvement Organization (BPO), organizzazione giapponese non profit che si occupa del controllo della qualità dei programmi promuovendone gli standard etici, ha pubblicato una serie di lettere/denuncia di spettatori nipponici offesi dalle scene viste durante un episodio di una serie anime di seconda serata, trasmesso a gennaio, in cui due adolescenti erano coinvolti una “scena di bacio troppo spinta”. Le segnalazioni, ritengono che, pur trattandosi dii un programma di seconda serata, certi contenuti non dovrebbero proprio essere trasmessi in TV, media al quale chiunque ha accesso.

Ebbene i fan di Scum's Wish (Kuzu no honkai), ci hanno messo pochissimo a fare 2+2 e hanno identificato la scena incriminata in quella intercorsa tra Mugi e Hanabi nel secondo episodio della serie, andato in onda il 19 gennaio, all'interno del programma noitaminA di Fuji TV; tra l’altro questo programma è notoriamente rivolto ad un pubblico adulto. (Le immagini e i video di questa notizia non presentano la scena incriminata per evitare spoiler, ma chi ha visto l'anime saprà sicuramente di quale scena si tratta).

Nei nostri lidi la serie è attualmente licenziata da Amazon Prime che la trasmette in simulcast con sottotitoli in italiano. Scum's Wish è l’adattamento animato del omonimo seinen manga (inedito in Italia) di Mengo Yokoyari. L'anime coprirà tutto il manga dell'autrice, iniziato sul magazine Big Gangan di Square Enix nel 2012 e attualmente a 7 volumi, l'ottavo e probabilmente ultimo, programmato per il 25 marzo 2017.



I diciassettenni Mugi Awaya e Hanabi Yasuraoka, sembrano la coppia perfetta; sono entrambi molto popolari e stanno molto bene assieme. Però, nessuno conosce il segreto che condividono. Sia Mugi che Hanabi hanno una cotta per qualcun altro e si frequentano solo per sfuggire alla solitudine. Mugi è innamorato di Akane Minagawa, una giovane professoressa che in passato era stata sua tutor. Anche Hanabi è innamorata di un insegnante, un giovane uomo amico della sua famiglia sin da quando lei era piccola. Stando insieme i due riescono ad avere tutto ciò che vorrebbero da altre persone ma non possono ottenere, condividendo un'intimità fisica atta ad allontanare la solitudine. Le cose tra loro due resteranno così per sempre?





La BPO non è nuova queste segnalazioni sul contenuto degli anime, più recentemente erano finite sotto critica delle puntate di Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans, per eccessiva violenza: “uno dei giovani protagonisti ha ucciso a sangue freddo alcuni prigionieri e soldati nemici che non opponevano alcuna resistenza”. La BPO ha criticato anche: in agosto lo smartphone game Pokemon Go; Detective Conan per una scena in cui del sushi veniva mangiato usando il corpo di una donna come tavolo; Mr. Osomatsu per una scena di masturbazione; Yo-kai watch per una scena in cui una banana veniva mangiata in modo allusivo; PriPara per costumi da bagno troppo succinti in una ending.

Ma la lista di anime criticati è lunga: Owarimonogatari Pokémon , e NANA