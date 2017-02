In un angolo della città di Kamakura si trova il negozio di libri usati gestita da Shioriko Shinokawa una ragazza molto bella che non ci si aspetterebbe di vedere in un simile negozio. Ella è molto timida e ha problemi a interagire coi clienti, salvo quando deve discutere di libri, momento in cui fuoriesce la sua passione e la sua profonda conoscenza della letteratura.

Grazie al suo sapere è in grado di scoprire i misteri celati dietro a libri rari, come quando un giovane uomo di nome Daisuke - affetto da una fobia verso i libri a causa di un trauma infantile - porta a Shioriko un libro autografato da Natsume Soseki, uno scrittore dell’era Meiji...

La lignt novel scritta da En Mikami e Haku Kojishima, Biblia Koshodou no Jiken Techou (I casi registrati del negozio di libri usati Biblia), verrà prossimamente adattata in un nuovo film in live action e anche in un film anime.Se non è la prima volta che l'opera viene resa in un live-action è invece il suo esordio nel campo dell'animazione. In precedenza infatti era stata realizzata una serie dal vivo trasmessa in 11 episodi sudal gennaio al marzo del 2013 Biblia Koshodou no Jiken Techou inizia come romanzi nel 2011 e ad oggi conta sei volumi con il settimo previsto per fine febbraio. Il successo di pubblico della serie è stato decisamente buono con 6,4 milioni di copie in stampa (una media di oltre 1 milione per volume) e nel 2015 il sesto volume è stato il più venduto tra le light novel in Giappone, con oltre 500.000 copie e staccando di molto anche Sword Art Online Per la serie esistono anche due adattamenti manga: uno di Nakano concluso nel 2014 con sei volumi e uno di Ryou Kouda giunto al terzo volume.