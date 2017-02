Nel 1971 due intraprendenti e sconosciuti animatori giapponesi, Hayao Miyazaki Isao Takahata si misero in contatto con la famosissima scrittrice svedese Astrid Lindgren, per cercare di ottenere i diritti di una delle sue opere più popolari,( l'arcinota "Pippi Calzelunghe", riportata all'attenzione mondiale da una serie live e da due film usciti proprio in quegli anni). Fu un tentativo che non ebbe successo. Malgrado la proposta fosse accompagnata da un elaborata serie di bozzetti, realizzati anche grazie al contributo di un altro illustre sconosciuto, Yoichi Kotabe , venne seccamente respinta dall'autrice e il progetto è rimasto una delle grandi incompiute dei due autori nipponiciCosa rimase di quella complessa e sfortunata spedizione? Isao Takahata riutilizzo una parte dei disegni creati per il progetto di Pippi Calzelunghe per creare il film Panda! Go, Panda! (1972), realizzato sulla base di un progetto di Hayao Miyazaki. I disegni realizzati con colori ad acqua, disponibili in buona parte anche sulla rete, sono stati sono stati raccolti, nel 2014, all'interno del volume Maboroshi no Nagakutsushita no Pippi edito daImmergiamoci nuovamente nei mondi Ghibli grazie a questa collezione di incredibili e delicati bozzetti che comprendono non solo quelli realizzati per Pippi ma anche per altre più celebri opere che riconoscerete facilmente.