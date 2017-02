L’opera è dedicata a “tutti coloro che non riescono a dire ti amo!” e narra una serie di amori adolescenziali in cui sono coinvolti dei personaggi dalle caratteristiche tipiche degli Tsundere, la parola nasce dall'unione delle parole tsuntsun (ツンツン?) e deredere (デレデレ?). "Tsuntsun" può essere tradotto in italiano come "freddo", "imbronciato", "spigoloso", mentre "deredere" come "molto innamorato", e serve a descrivere un personaggio arrogante e combattivo che in seguito si rivela generoso e di buon cuore.



Questi racconti spaziano da un ragazzo che, paralizzato dalla sua assoluta mancanza di fiducia in se stesso, non riesce nemmeno ad accettare il fatto che la ragazza dei suoi sogni l'abbia veramente invitato a un appuntamento, alla ragazza quasi psicotica che versa il proprio sangue nella cioccolata fatta in casa per conquistare il suo cuore.

La rivista Shōnen Magazine rivela che il manga 4-koma Tsuredure Children (Idle Children) di Toshiya Wakabayashi sarà trasposto in una serie anime per la TV al debutto la prossima estate. Manyū Hiken-chō ) dirige l’ anime presso lo Studio Gokumi Haganai NEXT ) cura la sceneggiatura; Etsuko Sumimoto Yuri kuma Arashi ) adatta il design dei personaggi all’animazione.Wakabayashi ha lanciato il suo manga nel 2012 online, poi ha incominciato a serializzarlo in Shōnen Magazine dal 2015; Kodansha pubblicherà il VII volume il prossimo 17 febbraio.