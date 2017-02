In questa storia in salsa "action fantasy", Glenn Radars è un insegnante part-time abituato a scrivere "studio autonomo" sulla lavagna per poter fare un pisolino. Sistine Fibel, una delle studentesse della sua classe, irritata per il suo comportamento, lo sfida a duello e lo sconfigge facilmente. Eppure, quando un terribile incidente minaccia la scuola, Glenn protegge i suoi studenti con profonda devozione.

In vista dell'esordio della serie nella prossima stagione primaverile, un nuovo trailer esteso viene pubblicato per Roku de Nashi Majutsu Kōshi to Akashic Records (Le cronache acasciche di un fetente istruttore di magia) serie anime tratta dalla light novel scritta da Tarou Hitsuji e illustrata da Kurone Mishima KonoSuba! ).Il nuovo video mostra nuove scene che introducono la storia insieme a un passaggio del brano "Precious You☆" che fa da ending per le anime con l'esecuzione da parte delle doppiatrici Akane Fujita, Yume Miyamoto e Ari Ozawa. Konomi Suzuki ( Absolute Duo ) canta invece l'opening "Blow out".In questo periodo il sito ufficiale dell'anime pubblica anche, a ritmo quotidiano, delle illustrazioni "valentine" fino al 14 febbraio



A comporre il cast dei protagonisti ci saranno Souma Saito (Tatsumi in Akame ga Kill) per Glenn, Akane Fujita (Megumi Uda in Hai-Furi) per Sistine Fibel e Yume Miyamoto nel ruolo di Rumia Tingel. A loro si aggiungono ora anche Ari Ozawa (Chiyo Sakura in Gekkan Shoujo Nozaki-kun) come Re-L Rayford, Hiroki Takahashi (Hisoka in Hunter x Hunter, Harima in School Rumble) nel ruolo di Albert Frazer ed Eri Kitamura (Nene Odagiri in Yamada-kun e le 7 streghe) su Celica Arfonia.



La serie è prodotta dalla Liden Films (Terra Formars, La leggenda di Arslan) con la regia di Minato Kazuto, Touko Machida (Nagato Yuki-chan no Shoushitsu) alle sceneggiature, Satoshi Kimura al character design e alle animazioni e Hiroaki Tsutsumi (Monster Musume) per la parte musicale.



La light novel originale di Roku de Nashi Majutsu Kōshi to Akashic Records è arrivata in patria al settimo volume. Parallelamente è pubblicato un adattamento manga sulla rivista Shounen Ace died una raccolta di storie brevi (Roku de Nashi Majutsu Kōshi to Tsuisō Nishi) è stata pubblicata in marzo.