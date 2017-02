Laggiù, ai confini dei mari del Sud, li dove nessuno osa far vela, vi è un'isola chiamata Charampo Land. Al centro dell'isola si erge un gigantesco albero di baobab che ogni giorno produce tantissime uova. Dentro di queste si può trovare cibo, vestiti e tutto il necessario a rendere spensierata la vita degli abitanti.



Da qualche tempo, però, misteriosamente, l'albero ha iniziato a produrre delle uova vuote, turbando la tranquillità della gente. Un giorno, in seguito a uno spaventoso boato seguito da un'esplosione di luci arcobaleno, l'albero espelle un uovo dalla bizzarra apparenza. La mattina seguente, il capo del villaggio ordina a tutti di cercare l'uovo e di trovarlo al più presto, così un gruppo di bambini accompagnati dalla tigre Kometora si addentrano nella foresta a caccia del misterioso uovo...

Cast dei doppiatori



Chika Sakamoto - Kometora Hitomi Ohwada - Pyon

Fukushi Ochiai - Gunma

Ikuji Nose - Professor Akan

Taketora - Poncho

Sayaka Ohara - Spirito dell'albero di baobab

Il secondo lavoro, opera del celebre Studio 4°C, è "Red Ash -Gearworld-", precedentemente indicato come "Red Ash -Magicicada-". Lo staff principale conta il regista Yuta Sano, il direttore dell'animazione



In un mondo futuristico, i "Nanorace", persone i cui geni contengono delle nanomacchine che gli conferiscono abilità speciali, sono sotto il controllo dei "Purerace", gli esseri umani geneticamente puri, non modificati, che li usano per i propri bisogni ma nello stesso tempo li ostracizzano.



Beck, un leggendario cacciatore dotato del potere della "Cenere Rossa", decide di sottoporsi all'intervento chirurgico che permette di diventare un "Purerace" e, insieme al corpulento ma timido meccanico Tyger, viaggia per il mondo accettando gli incarichi più pericolosi. Un giorno, i due s'imbattono in Call e, per sfuggire agli inseguitori della ragazza, tutti insieme si addentrano nel Mondo degli Ingranaggi. Vengono tuttavia raggiunti dai malintenzionati, che infine si preparano a sferrare il loro assalto...

Il secondo lavoro, opera del celebre Studio 4°C, è "Red Ash -Gearworld-", precedentemente indicato come "Red Ash -Magicicada-". Lo staff principale conta il regista Yuta Sano, il direttore dell'animazione Yasuyuki Shimizu e il direttore dell'animazione 3D e character designer Chiaki Imanaka.





Cast dei doppiatori



Fumiko Uchimura - Call



Yuuki Kaji - Beck





Rikumi Moriwaki - Tyger



Masanori Takeda - Stripe



Yohei Hamada - Deny



Norito Abe - Safari Norito Abe -



In un paese a forma di cono chiamato Kikyogahara, nella provincia di Shin, vive una ragazza di nome Hana. E' una ragazza gentile e buona, che si occupa della sua famiglia ed in particolare si prende cura della sua bisnonna Chiyo, che chiama affettuosamente "nonnina". Un giorno, una compagnia di artisti viaggiatori, la cosiddetta Natsugawa Genzaemon Troupe, arriva in paese, e gli abitanti la accolgono calorosamente.



Dopo lo spettacolo, il capo della combriccola, Genbanojo, vede Hana mangiare un "oyaki", il suo cibo preferito, e per la fame e il desiderio di gustarlo perde il controllo mostrando il suo vero aspetto, quello di una volpe! La ragazza scopre che anche i compagni di questo, O-Natsu e Shinzaemon, sono in realtà delle volpi che hanno assunto fattezze umane, e accetta di non rivelare il loro segreto a un patto. Dovranno soddisfare un suo desiderio: "Voglio portare la mia nonnina a vedere i ciliegi in fiore".

Cast dei doppiatori



Katsuyuki Konishi - Genbanojo



Natsuki Hanae - Shinzaemon





Runa Tamano - Hana

Runa Tamano -



Reiko Suzuki - Chiyo





Zunko Tohoku può trasformare i



Zunko Tohoku può trasformare i mochi in zunda mochi grazie alla sua "Zunda Arrow" e li mangia in compagnia delle amiche Kiritan Tohoku, Itako Tohoku, Usagi Chugoku, Metan Shikoku, e Sorara Kyushu, trascorrendo giornate felici. Chanko Oedo, d'altra parte, porta avanti la Natto Factory insieme alle sue compagne Tsurugi Chubu, Shinobi Kansai, Awamo Okinawa, e Meron Hokkaido.

Anche se i due gruppi utilizzano fagioli dello stesso tipo, la soia impiegata per le rispettive preparazioni viene raccolta in tempi diversi. Temendo di rimanerne sprovvista, Chanko decide di mandare Awamo Okinawa e Meron Hokkaido a casa di Zunko per assassinarla, ma ecco che un terzo gruppo entra in scena...



Cast dei doppiatori



Satomi Satou - Zunko Tohoku





Himika Akaneya - Kiritan Tohoku







Ibuki Kido - Itako Tohoku







Rika Momokawa - Usagi Chugoku



Koyuki Tanaka - Metan Shikoku



Koyuki Tanaka -





Nozomi Nishida - Sora Kyushu







Maria Sashide - Chanko Oedo









Ayano Hamaguchi - Tsurugi Chubu







Ayaka Imamura - Shinobi Kansai









Aoi Koga - Awamo Okinawa









Ayaka Shimizu - Meron Hokkaido









The Third Power "Il misterioso Black Being" - Voce non annunciata



Yuina Ito - Zundamon





Fonti consultate:

Hiroshi Takeuchi si occupa della regia, mentre Risa Suzuki dirige le animazioni e adatta il design originale dei personaggi, opera di Ninico Edomura.