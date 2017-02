A Tokyo, nel quartiere di Ginza, è apparso un portale dal quale fuoriesce un agguerrito drappello di mostri e soldati armati in stile medievale. L’esercito riesce a respingerlo e a penetrare nel gate, stabilendo un avamposto nell’altro mondo, popolato da elfi, stregoni e draghi... Il posto ideale per un ufficiale otaku! Nel corso delle trattative per i negoziati di pace, la principessa Piña, con Itami e i suoi uomini, si reca in visita al palazzo dell’imperatore. Qui i nostri ospiti fanno una spiacevole scoperta: sembra infatti che il principe imperiale abbia rapito dei cittadini giapponesi...!

Takumi Yanai Opera realizzata da:

Casa Editrice: Star Comics; Prezzo: € 5.90