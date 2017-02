Horobi Jumbo Edition 1

GOEN è lieta di riproporre al pubblico italiano in due corposi volumetti, uno dei manga horror più amati degli anni ’90: HOROBI. Shuichi Aiga, Zen Amako e Shoko Yobuno sono tre ragazzi le cui vite sono destinate a incrociarsi per colpa di due sette segrete, Satori e Yamato, in lotta tra loro al fine di controllare o uccidere la prossima venuta di un messia che pare essere il più potente esper di tutti, e per controllare un artefatto antico in grado di salvare l’umanità da Horobi, il Dio della Distruzione. La serie cult di Yoshihisa Tagami è di nuovo in libreria in un’edizione totalmente innovativa!

Opera: Horobi

Editore: Goen

Nazionalità: Italia

GoenItalia Data pubblicazione: 20/01/2017

Prezzo: 14,95 €



