si tratta di rumors

è un festival internazionale che si svolge in Italia dedicato all'animazione televisiva e cross-mediale, fondato nel 1995 da Gianpaolo Sodano, che ne fu il primo presidente. Il suo scopo è di promuovere l'attività di autori e produttori di tutto il mondo, offrendo un'opportunità di incontro con compratori, distributori e responsabili televisivi. È organizzato dall'editore RAI, in collaborazione con Rai Fiction e con il contributo di Rai Cinema.Tanti sono i grandi nomi dell'animazione mondiale che vi hanno partecipato e sono stati premiati: Yoshiyuki Tomino , il papà di Gundam, Talus Taylor creatore dei Barbapapà, Carlos Saldanha, il regista de L'Era Glaciale e di Rio.Quest'anno, questa manifestazione che si terrà a Torino dal 6 all'8 di aprile, celebrererà i 100 anni di animazione giapponese e intende farlo alla grande!Girano i nomi di parecchi ospiti importanti ma i rumors che abbiamo raccolto, quelli più fondati e insistenti, sembrano indicare un nome in particolare:il regista die del recente Terror in Resonance Al momento teniamo a precisare chee che alla manifestazione di aprile non ci sarà un solo ospite giapponese. Sono previsti in realtà numerosi personaggi legati al mondo animato nipponico ed alcune mostre tematiche che saranno svelate nei prossimi giorni. Non ci resta quindi che aspettare un comunicato ufficiale che a questo punto sarà davvero molto atteso dai fan.