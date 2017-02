Da Re: Zero, in arrivo l'action figure di Rem by Good Smile Company













Si aprono a San Valentino i preordini per una delle waifu favorite sia alsia - almeno stando ai sondaggi - nella categoria per il miglior personaggio femminile dei: sì, stiamo parlando della bella demonessa/maido Rem , uno dei personaggi più famosi dell'animetratto dall' omonima novel di Tappei Nagatsuki Rem è stata scolpita dain scala 1:7, raggiungendo così un'altezza di. Come potete vedere nelle foto, grazie al viso e alle mani intercambiabili: la classica maido, con un viso dal sorriso radioso mentre trasporta un vassoio con una teiera, e la versione più oscura del personaggio, ossia la demonessa con un unico corno e lo sguardo invasato, armata con la caratteristica palla chiodata.





Già preordinabile al costo di 12300 yen (ossia 101,80 euro al cambio odierno), verrà distribuita a partire dalla fine di dicembre 2017.





Visitate la gallery sottostante per vedere i numerosi dettagli dell'action figure.





Fonti consultate:

Itakon.it

Mikatan blog