Mizuki Yamamoto (Kuroshitsuji): Momo Adachi

Mei Nagano (Ore Monogatari!!): Sae Kashiwagi

Mackenyu (Chihayafuru): Kazuya "Tōji" Tōjigamori

Kei Inoo: Kairi

Yuika Motokariya è Misao Aki, medico della scuola;

Kensei Mikami è il fratello maggiore di Kairi, Ryō Okayasu.

Takeshi Masu è il padre di Kairi, Takashi Okayasu, un personaggio originale del film;

Momoko Kikuchi è la madre di Momo, Sakurako Adachi, apparirà solo nel film.

Momo è una bellissima ragazza che per una particolarità della sua pelle si abbronza facilmente, ciò la fa sembrare una di quelle "gangaru" giapponesi di moda alla fine degli anni '90. Ma sotto un aspetto così aggressivo si nasconde una liceale fragile come tutte. Ad approfittare di ciò c'è la sua migliore amica Sae che non perde occasione di farle dispetti, a causa della sua grande invidia. E quando si parla di ragazzi.. i dispetti e le malignità sono ai massimi livelli. Riuscirà la dolce Ragazza Pesca a resistere alle angherie di Sae ed avere una "normale" vita sentimentale come tutte le ragazze della sua età?

Juliet Percia e Romeo Inudzuka sono a capo di due dormitori rivali in cui risiedono gli studenti appartenenti a due paesi differenti. Le due fazioni sono in guerra tra loro per contendersi il controllo dell'isola in cui vivono. Inudzuka e Percia si dimostrano agli occhi dei loro compagni di dormitorio come acerrimi nemici, ma in realtà sono segretamente innamorati l'uno dell'altra e costretti a mantenere nascosta la loro relazione per non subire ripercussioni.

Haruka è un fratello maggiore schietto, ma gentile. Setoka è una sorella liceale che gli è molto vicina, e che è stata rifiutata dai ragazzi per cui aveva una cotta per ben 12 volte.

Un bel giorno, il segreto di Haruka viene svelato, proprio quando il primo amore di Setoka, Takane, torna a farsi vivo da lei. E' l'inizio di un'incredibile storia d'amore con un bel fratello o di un pericoloso triangolo?

Nino e Kira sono vicini di casa, eppure non si sono mai parlati. Il rapporto tra i due inizia ad instaurarsi quando Nino scopre il segreto di Kira, da quel momento la sua vita è destinata a cambiare e ogni giorno diventa più interessante. Il loro sarà un legame che li porterà a conoscere il sentimento dell'amore.

La stagione invernale è partita, e i video promozionali proseguono; per fare un po' di ordine, raccogliamo di seguito i trailer usciti negli scorsi giorni, anche relativi ai film che presto arriveranno nei cinema giapponesi.Sarà la canzone " Call me maybe " di Carly Rae Jepsen a fare da theme song all'adattamento in film del celebre manga di Miwa Ueda. Ricordiamo il cast così composto, mentre nella gallery vi lasciamo i due nuovi poster rilasciati per il film:La ricordate come Chiyo Kurihara di Assassination Classroom? Ora l'attrice Rena Takeda è tornata a vestire i panni di liceale con il personaggio di Percia del manga, in una serie di video in cui la vediamo accettare una dichiarazione d'amore, offrire biscotti fatti a mano, e discutere del proprio rosario.Il tutto fa parte di una campagna promozionale legata al re-twittaggio su Twitter dei video per accedere a speciali premi, tra cui un disegno e una foto autografata di Takeda, l'autore del manga.Il regista Hayato Kawai di Ore Monogatari!! dirigerà i tre protagonisti Tao Tsuchiya (Orange), Ryota Katayose Yudai Chiba , rispettivamente nei personaggi di Setoka, Haruka e Takane. Vi lasciamo al trailer raccontato dalla protagonista:Tante scene di baci in questi video di, dal manga omonimo di Rin Mikimoto, con Taishi "Prison School" Nakagawa Marie "anohana" Iitoyo nei panni dei protagonisti."Ima Made Kimi ga Naita Bun Torimodosō" (mi riprenderò tutte le volte che hai pianto) è la theme degli Alexandros.