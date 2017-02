Riportiamo la classifica dei volumi di manga più venduti in Giappone nella settimana compresa tra il 6 e il 12 febbraio 2017 stilata in base ai dati forniti da Oricon, la più importante fonte di dati statistici in Giappone.



Anche per questa settimana One Piece rimane stabile al primo posto e similmente c'è My Hero Academia fermo al secondo posto. I due titoli sono ora seguite da Yowamushi Pedal.



Sempre presenti nel gruppo di testa Erased e Platinum End accompagnati ora da Trinity Seven, da un ennesimo arco di Mahouka Koukou no Rettousei, nonché da altri manga poco conosciuti.