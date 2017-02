tra il 6 e il 12 febbraio 2017

Nuovo sguardo alla situazione delle vendite dellein Giappone con i dati riferiti al periodo compresoraccolti dalla, la più importante fonte di dati statistici sulle vendite di libri, CD, DVD e giochi in Giappone.Il quadro, non molto mosso in queste ultime settimane, per le light novel si smuove di molto in questa settimana con l'uscita delle maggiori serie della linea Dengeki Bunko, titoli che sono tipicamente i campioni di incassi della categoria. Principalmente esce il nuovo volume diche lancia una nuova side story, "Moon Cradle", prima di abbandonare l'arco di Alicization; quindi c'ècon un nuovo e atteso volume; molto staccato inveceche pure ha un buon volume di vendite per una novel.Si prosegue con l'interessante e emergente Kumo desu ga, Nani ka? e Youjo Senki che, in seguito all'anime, sta raggiungendo le centomila copie con il primo volume. Immancabile ancora, Your Name. (Kimi no Na wa.)