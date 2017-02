la colonna sonora del film

La storia si svolge tre anni dopo gli eventi narrati nella serie anime precedente, Space Battleship Yamato 1299; la Terra ha stretto un accordo di pace con l'impero dei Garmillassiani. Questo ha però portato alla militarizzazione del pianeta, cosa che va contro i desideri di Starsha Iscandar. Con l'incombere di un nuovo trattato con Gatlantis, Yamato e l'equipaggio ricevono una nuova missione da Teresa, una leggendaria divinità.

Si è già parlato della nuova serie di film per Space Battleship Yamato , composta di sette capitoli e intitolata Space Battleship Yamato 2202: Warriors of Love.La, una compagnia aerea giapponese, si è unita ai produttori della serie per creare qualcosa di incredibile: uno dei loro Boeing 737-800 è stato decorato con delle illustrazioni speciali del nuovo film.Esteriormente il Boeing è decorato con Yamato, Susumu Kodai e Yuki Mori. All'interno, i sedili sono come quelli di Space Battleship; di sottofondo c'è ovviamenteIl Boeing decollerà il 25 febbraio 2017 e coprirà sia voli nazionali che internazionali.Ecco anche Yuki Mori, con l'uniforme dellaLa, compagnia di trasporti situata nella prefettura di Gifu trasporta i passeggeri fra Tokyo e Hida. Anche loro da questo mese hanno una sorpresa: uno dei loro autobus verrà decorato con le illustrazioni di your name. , coi protagonisti Taki e Mitsuha e alcune opere d'arte di Makoto Shinkai L'autobus, fermandosi alla stazione Hida Furukawa di Gifu e a Busta Shinjuku a Tokyo, dando la possibilità ai residenti in città e quelli in campagna di visitare uno l'ambiente dell'altro.Questo autobus entrerà in servizio il 27 febbraio 2017 fino alla fine di marzo. Da Hida a Tokyo ci vogliono sei ore di viaggio, ma con i prezzi che partono da 6,900 yen (57€ circa) sono più economici di molti treni e aerei. In più, visto com'è decorato l'autobus, il tempo volerà parlando dell'anime con i fan seduti accanto.