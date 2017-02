miglior personaggio maschile e miglior personaggio femminile !



Regolamento: potranno votare coloro che hanno un minimo di 20 punti utente. La scelta sarà SINGOLA!

RICORDIAMO CHE PER CHI NON HA VISTO LE SERIE IN LIZZA CI SONO PESANTI SPOILER

Anime 2016: Miglior personaggio maschile



Yakumo Yuurakutei (Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu)











Yakumo è un u omo austero e composto, porta sulle sue stanche spalle un vissuto sofferto, e il peso di una promessa scambiata col suo amico e rivale Sukeroku. Il rakugo, che gli era stato offerto come alternativa alla danza dopo un infortunio alla gamba, diventa per lui linfa vitale. Alla continua ricerca di un suo stile personale, lo troverà attraverso un percorso di crescita che lo renderà il maestro Yakumo, capace di affascinare il pubblico con le sue mille interpretazioni.





Satou (Ajin)







Satou è sicuramente tra i "cattivi" meglio riusciti degli ultimi tempi. Una persona tranquilla e allegra all'apparenza , sotto questa facciata è un personaggio tanto sinistro quanto crudele e spietato quando si tratta di uccidere gli altri, spesso trovandolo divertente. La sua follia è davvero pericolosa perché non gli fa abbandonare l'essere prudente, logico e grande manipolatore. Le sue strategie fanno parte del "divertimento". Per lui tutto è un gioco, una sfida con la scusa della rivoluzione!



Masashi Nishioka (Fune wo Amu)







Sembra frivolo, superficiale e farfallone, ma è un personaggio dalle grandi capacità comunicative. Nishioka riesce a coinvolgere completamente lo spettatore, perché si presenta come una persona normale, con vizi e difetti, in grado però di prendere la vita per quella che è, senza pretendere troppo. Soprattutto convince la sua relazione d'amicizia col protagonista Majime, per il quale si impegna tanto e si presta nel dare consigli. Col suo modo di fare pratico e diretto lancia una freccia al cuore di chi lo guarda affrontare l'amore e la quotidianità con semplicità.



Arata Kaizaki (ReLIFE)







Arata Kaizai è un eroe. Non un eroe classico da manga, del resto non ha poteri speciali, non ha un fisico invidiabile e a dirla tutta non ha alcuna qualità particolare. Ciò che lo rende meritevole di ammirazione è il suo essere un uomo che sa cosa voglia dire soffrire e rialzarsi. Arata è un uomo che per seguire i suoi ideali ha perso tutto, ha fatto delle scelte coraggiose che sfortunatamente lo hanno portato a vivere come un NEET. Arata è un eroe perché nonostante tutto non ha gettato la spugna, perché si è messo in gioco tornando ai tempi delle superiori per ritrovare il vero se stesso ed aiutare tanti ragazzi che ancora non sanno cosa aspettarsi da questa vita e, magari, ritrovare un po' di quella spensieratezza abbandonata fin troppo tempo prima. Tutti abbiamo bisogno di un Arata accanto e tutti abbiamo bisogno di essere un po’ come Arata.

Satoru Fujinuma (Erased)







Satoru Fujinuma dai 29 agli 11 anni, un viaggio temporale per salvare anche il suo futuro. Questo personaggio lo vediamo cambiare nel corso della storia, realizzare in pieno i sogni di bambino di essere un eroe e cambiare nell'approccio con gli altri. Sicuramente uno dei personaggi più interessanti dell'anno passato che acquista davvero spessore nel manga.





Natsuki Subaru (Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu)





Vota il Miglior personaggio Maschile 2016 [Nota: Sono necessari 20 punti per votare]

Yakumo Yuurakutei (Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu)

Satou (Ajin)

Masashi Nishioka (Fune wo Amu)

Arata Kaizaki (ReLIFE)

Satoru Fujinuma (Erased)

Natsuki Subaru (Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu)

Nessuno di questi (dicci quale)

Anime 2016: Miglior personaggio femminile

Sachiko Fujinuma (Erased)





Sachiko Fujinuma è una delle più belle figure di madri degli ultimi anni. Forte, risoluta e pronta a battersi per il bene di suo figlio al punto di sacrificare la vita. È un personaggio non protagonista ma ha davvero impressionato tutti e la sua presenza qui non è casuale.





Rem (Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu)







Rem è una potente mezzodemone in tenuta da maid. Scostante e pronta ad ucciderlo, finisce invece con l'innamorarsi di Subaru quando lui le salva la vita e la aiuta a capire se stessa e ad autodeterminarsi uscendo dall'ombra della sorella gemella. È l'autrice di una delle più struggenti dichiarazioni d'amore degli anime che le ha fatto guadagnare una foltissima schiera di ammiratori in patria e fuori. Arriva ai neko da favorita: si confermerà il trend di popolarità di tutto l'anno?



Konatsu (Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu)





Una bimba vivace e cocciuta, un po’ maschiaccio, che adora il papà e il suo rakugo. Alla tragica morte dei genitori viene cresciuta dal maestro Yakumo, verso il quale nutre una certa ostilità. Mantenendo quel suo caratterino diventerà una giovane donna forte e determinata, desiderosa di matenere viva l'arte praticata da suo padre di cui continua a conservare gelosamente i ricordi.





Emilia (Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu)







Emilia è la bellissima mezzelfa dai capelli d'argento. Dolce e idealista, antepone il bene altrui al proprio e aspira a diventare regina di Lugunica per attenuare le discriminazioni razziali nel suo paese. Purtroppo viene osteggiata dal popolo in virtù del suo aspetto che ricorda quello di una potente strega sigillata anni addietro. Pur avendo un centinaio di anni, avendone vissuti la maggior parte in stato di ibernazione, a volte il suo comportamento tende ad essere molto infantile. La sua bontà d'animo ha conquistato il cuore di Subaru, riuscirà a conquistare anche quello degli utenti?





Kayo Hinazuki (Erased)





Vota il Miglior personaggio femminile 2016 [Nota: Sono necessari 20 punti per votare]

Sachiko Fujinuma (Erased)

Rem (Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu)

Konatsu (Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu)

Emilia (Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu)

Kayo Hinazuki (Erased)

Nessuna di queste (dicci quale)

È inutile raccontarsi favole. Puoi avere la trama migliore del Mondo, la musica più azzeccata o i disegni più belli ma se i personaggi non bucano lo schermo, non fanno “innamorare” di loro lo spettatore, la serie anime non decolla ed è destinata al droppaggio nel breve tempo che va dalla Opening alla Ending.Amici e amiche dibenvenuti quindi ai NekoAwards per i migliori personaggi dell’anno!Due le categorie che sfileranno stasera:non è il prototipo dell'eroe senza macchia e senza paura. Ha il potere di tornare indietro nel tempo, ma solo quando muore: in un mondo di cappa e spada è allo stesso tempo fragilissimo e totalmente invincibile. Nella vita reale è un immaturo, un fallito incapace di avere rapporti sociali. Mostra il suo lato spavaldo per nascondere le sue insicurezze, ma impazzisce se viene messo in disparte. Lontano dall'eroe senza macchia che da buon protagonista di high fantasy dovrebbe essere, è in fin dei conti straordinariamente umano e riesce a crescere imparando dai propri errori. Il suo difetto più imperdonabile? Forse la scelta della ragazza sbagliata?Terzo personaggio di Erased presente oggi. Bambina sfortunata ma anche forte e mai dimessa. Affronta il suo presente fatto di botte con rassegnata remissione perché non può fare altrimenti ma coglie al volo l'opportunità di salvarsi e combatte con i suoi nuovi amici per questo.