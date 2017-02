In arrivo l'anime per Kakegurui!: a scuola comandano le scommesse!

L'istituto Hyakkaou è una prestigiosa scuola privata in cui gli studenti sono divisi in strati sociali. Su tutti domina il consiglio studentesco, che detta legge ai suoi studenti tramite scommesse e il gioco d'azzardo. Se vinci ti aspetta il paradiso, se perdi, l'inferno. Coloro che si occupano delle scommesse sono invidiati da tutti mentre i deboli subiscono le assurdità imposte dalla scuola. Un giorno arriva una nuova studentessa di nome Yumeko Jyabami.

Kakegurui (Kari) Kakegurui Twin

In arrivo l'adattamento anime per il manga Kakegurui , opera di Tooru Naomura Horuma Kawamoto . Il manga è uscito nel marzo 2014 sulla rivista della Square Enix , e al momento è arrivato al sesto volume in Giappone, che uscirà il 22 febbraio.Di seguito l'immagine teaser che ha accompagnato l'annuncio dell'anime di venerdì scorso.Si conoscono già alcuni ruoli per la progettazione dell'anime:Il manga ha già ispirato due serie manga spin-off, entrambe pubblicate sulla rivista: una è di Taku Kawamura, intitolata Kakegurui (Kari) pubblicata il 22 dicembre 2016; l'altra è di Kei Saiki Kakegurui Twin , pubblicata nel settembre 2015.Il terzo volume di Kakegurui Twin uscirà il 22 febbraio per