“SAO ritornerà”

La storia si ambienta successivamente alla fine della seconda stagione (dopo l'arco "Mother Rosario"). Al centro degli eventi un nuovo gioco, "Ordinal Scale" appunto, giocabile con un nuovo dispositivo chiamato Augma che non prevede un full drive in rete ma ha una nuova tecnologia che genera una potente realtà aumentata. Il gioco si svolge così nel mondo reale ove, con la realtà aumentata, si trovano oggetti, mostri e avvengono i duelli in PvP, quest'ultimo basato su un "Ranking system" a numeri ordinali che influenza pesantemente le abilità e la forza dei giocatori.

Sabato ha debuttato nei cinema giapponesi Sword Art Online: Ordinal Scale , e per la grande felicità dei tantissimi fan dell’opera il tutto si è concluso con una frase molto particolare ed interessante:. Ricordiamo la trama del lungometraggio cinematografico:Sword Art Online è una serie light novel di immenso successo scritta da Reki Kawahara e disegnata da Abec , trasposta in diversi manga ed in due stagioni anime, andate in onda nel 2012 e nel 2014 . Le novel ed i manga sono distribuite in Italia dalla, con la 7° novel attesa per il 31 marzo 2017.Ricordiamo che Ordinal Scale sarà trasmesso ilprossimo.