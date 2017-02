"È assolutamente immaginabile che in futuro i processi di produzione degli anime possano essere completamente realizzati utilizzando solo delle AI."

Keisuke Iwata non è certamente un novellino del settore dell'animazione. Entrato nel 1979 in AT-X, all'epoca si chiamava ancora

ha una lunga ed importante carriera nel settore della produzione televisiva degli anime. Ha seguito la realizzazione di serie come i

Lo scorso anno, diverse aziende come Microsoft e il gruppo olandese ING hanno collaborato per dare vita al progetto Rembrandt AI. Nell'ambito di questo progetto un' AI ha analizzato 346 dipinti di Rembrandt per poter arrivare a riprodurre lo stile del grande pittore olandese del 17° secolo. E questo lavoro, seppure un pò enfatizzato, non può liquidarsi come un mero esperimento. Nel video potete vedere il modo in cui è stato realizzato il progetto.

" Le A.I. stanno già cominciando a invadere l'area della creazione. Sembra che le A.I. saranno in grado di realizzare sia il character design, che lo storyboard, art design, sfondi, produzione del suono, e l'impostazione del colore. "



Unica possibilità che il producer vede, è data dalla plasticità e dalle particolari caratteristiche della mente umana. Capace di migliorarsi nel tempo e dunque, grazie all'impegno e all'autodisciplina, affrontare e non perdere la sfida della creatività con le AI.

Janica) ha pubblicato un rapporto nel 2015, in cui indicava in soli 28.000 dollari la media dei compensi degli animatori nipponici nel 2013. Dallo studio si scopre anche che il livello base degli stipendi degli animatori si aggirava intorno ai 9.200 dollari all'anno. La Japan Animation Creators Association ) ha pubblicato un rapporto nel 2015, in cui indicava in soli 28.000 dollari la media dei compensi degli animatori nipponici nel 2013. Dallo studio si scopre anche che il livello base degli stipendi degli animatori si aggirava intorno ai 9.200 dollari all'anno.