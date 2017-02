Il manga Love and Lies (Koi to Uso) diventa un anime per la TV

Le bugie sono proibite, l'amore è doppiamente proibito. In un futuro non molto lontano, quando i giovani giapponesi raggiungono i sedici anni, il governo gli assegna un partner da sposare. In tal modo nessuno deve sforzarsi di trovare un partner adatto e tutti accettano di buon grado il fatto che sia il governo a trovare per loro un compagno compatibile con cui essere felici. Yukari Nejima ha quindici anni, vive in un angolo remoto del paese e non ha grandi aspettative per il futuro; dentro di lui però c'è un cuore che arde di passione. In un mondo in cui l'amore è proibito, cosa succederà al ragazzo quando si innamorerà?

Un giorno, ci hanno informato dell' "amore"

Stando a quanto riportato sul 12° volume annuale della rivista Shounen Magazine di, il manga Koi to Uso (Amore e bugie) disegnato da Musawo Tsugumi verrà prossimamente adattato in una serie anime televisiva. Al lavoro sul progetto ci sarà il team della LIDEN FILMS che ha già operato sull' anime di Yamada-kun e le 7 streghe con la regia di Seiki Takuno è iniziato nel 2014 con pubblicazione digitale sul servizio della app DeNA's Manga Box ed è diventato rapidamente il manga più letto attraverso la app con circa tre milioni e mezzo di visualizzazioni. La pubblicazione in cartaceo è al momento arrivata al sesto volume.