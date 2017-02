La storia del film si ambienta più avanti nel tempo rispetto alla conclusione dell'anime (che terminava al capitolo del "Tumulto di Yokohama"), in apparenza oltre il " capitolo del Visitatore ". Siamo infatti al termine dell'anno scolastico in cui parte la storia.I fratelli Shiba, Tatsuya e Miyuki, si trovano nella villa di famiglia sulle isole Ogasawara per le vacanze di primavera. Qui incontrano una misteriosa ragazza di nome Kokoa che pare essere fuggita da una base della marina e che racconta a Tatsuya di un suo desiderio.