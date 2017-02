5.

Oggi vi sottoponiamo un sondaggio un po’ diverso da quelli che vengono pubblicati solitamente. È consueto fantasticare su quale personaggio possa essere l’amore della tua vita, e non mancano certamente sondaggi a proposito… ma solitamente sono tutti per un pubblico maschile. Il portale online Gachirezu (ideato per un pubblico prettamente di donne omosessuali, difatti “gachi” vuol dire seriamente, mentre "rezu" viene da rezubian, la pronuncia lesbian) ha richiesto alla sua utenza con quale personaggio femminile vorrebbero esser fidanzate, ed ecco a voi la top 5Un’icona, amatissima da generazioni e generazioni di fan. Non ci si può mica sorprendere che anche le ragazze siano amanti di una donna sofisticata, coraggiosa, da un temperamento bollente proprio come il suo corpo. Non per nulla tra le citazioni delle fan possiamo trovare “ha delle forme va-va-voom” (penso che sia comunque chiaro), “voglio fare l’amore con lei”. Perché aggiungere altro? Mitsuki Kanzak i ( ImoCho. Mitsuki è povera ragazza obbligata ad avere una relazione romantica con il suo fratellastro, a causa di uno spirito maligno. Ecco alcuni dei commenti “Il modo in cui lei faccia la forte, quando in realtà è una frignona, mi rende molto attratta da lei”, “solitamente preferisco i seni piccoli, quindi non posso che vederla in modo in positivo”.La scienziata rimpicciolita è una presenza forse un po’ sorprendente in questa classifica (ed addirittura al terzo posto) dato che non è certamente uno dei personaggi più presenti dell'opera. Quel che ha colpito di lei: “Lei fa sempre la dura ma in realtà è sempre molto premurosa”, “Mi piace come sia sempre così misteriosa e non puoi sapere cosa stia pensando”. Intanto eccola proprio con Fujiko.Ok, se non ci fosse stata lei questa classifica non avrebbe avuto senso. Sailor Uranus è uno dei personaggi sicuramente più amati dalla comunità LGBT, e non c’è bisogno di spiegare perché quindi passiamo immediatamente ai commenti dell fan. “Ha una partner del suo stesso sesso nella serie, quindi è facile immaginarla come la mia fidanzata”, mentre altre la descrivono come affidabile grazie alla sua personalità protettiva.Sicuramente gli appassionati di Love Live! sono soprattutto di sesso maschile, ma come possiamo ben notare le ragazze non fanno mancare il loro amore per la serie… e non solo per motivi puramente artistici. Ecco che la metà russa Eli vince non solo contro le sue compagne ma anche contro tutte le altre ragazze del mondo degli anime, arrivando al primo posto nel sondaggio di Gachirezu. “Mi piace la sua personalità tsundere, inoltre ha un seno fantastico”, “È una bellissima ragazza ed anche intelligente! Vorrei che facesse la idol solo per me!”.