Altezza: 44 cm

Prezzo: 16000 yen

Uscita prevista: dicembre 2017







Altezza: n.d.

Prezzo: n.d. (presumibilmente 16000 yen)

Uscita prevista: n.d.





Ispirata all'artwork originale della mangaka Ume Aoki Hidamari Sketch ), questa figure statica in scala 1:8 è già in preordine e verrà distribuita verso la fine dell'anno. L'illustrazione originale della Aoki comprende non solo Madoka, ma anche Homura:ha infatti già presentato in anteprima una foto-teaser della, realizzata ovviamente con la stessa scala 1:8 di Madoka, in modo che possano essere esposte insieme come nell'illustrazione originale.