Un marzo anomalo con un ritorno importante di uscite e una spesa complessiva oltre i 1000 euro. Che sia dopo un febbraio quasi altrettanto corposo, un indicatore della rispesa del mercato del manga in Italia? Staremo a Vedere per il momento eccovi la lista.La spesa totale per Marzo si aggirerà suiper un totale dititoli, esclusi i probabili, e un costo medio diad albo.Infine, vi ricordiamo di compilare sempre la vostra wishlist in modo da contribuire a comporre le classifiche dei volumetti più venduti e dei migliori editori italiani di ogni mese.Alcuni utenti ci hanno segnalato che questa rubrica risulta imprecisa e pertanto poco affidabile, visto che non sempre le uscite effettive corrispondono ai giorni che indichiamo. Questo è dovuto a vari fattori, il primo è che le date noi le otteniamo dai siti degli editori Star e Panini, gli unici che danno ancora indicazioni sul giorno, mentre per gli altri editori sfruttiamo riviste come Anteprima. Questo non implica che lo stesso editore decida per vari motivi uno slittamento o spostamento dell'uscita anche all'ultimo minuto. Poi ci sono problemi di trasporto della merce: in alcune fumetterie potrebbe arrivare tutto il materiale nei giorni previsti, in altre no.Ovviamente non possiamo sapere che ci saranno questi inconvenienti, pertanto le nostre date sono da ritenersi più che altro indicative e dovete fare invece riferimento alla notizia della domenica per le uscite effettivamente avvenute nella settimana.