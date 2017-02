Akane Mizuno e Kotarō Azumi, due 15-enni al terzo anno delle medie, capitano per la prima volta in classe insieme; nella stessa classe finiranno anche Chinatsu Nishio e Takumi Hira. Chinatsu, Akane e Aoi Takizawa, una saltatrice in lungo, sono amiche per la pelle e formano il famoso terzetto rosa di veterane del club di atletica leggera scolastico. La serie seguirà la crescita di questi ragazzi, le relazioni che instaureranno con le persone che li circondano, quali: compagini di classe, compagni di club, insegnanti e genitori; ma l’anime si incentrerà anche sul tema dell’amore adolescenziale, sulle incertezze dei protagonisti e sulla paura del cambiamento all'inesorabile scorrere delle stagioni. Un periodo di fervore che culmina nella fine delle medie.

Kotarō Azumi, è il presidente del club letterario scolastico, ama leggere e vuole diventare uno scrittore. È figlio unico e sia suo padre, che sua madre, sono originari di Kawagoe, il padre lavora da sempre in città, mentre sua madre è una casalinga. La famiglia vive nella casa avita, costruita dal nonno con le sue mani. Kotarō sin dall’infanzia ha avuto un contatto diretto con il suo quartiere e le sue radici culturali regionali, poiché fa parte del hayashi del vicino tempio (una banda tradizionale) nella veste di suonatore di flauto e di taiko (tamburo tradizionale). È un ragazzo spensierato, che però non risalta molto tra i coetanei, ha voti appena sufficienti, inferiori alla media scolastica, perché non si cura del proprio rendimento scolastico.

Akane Mizuno è membro del club di atletica leggera scolastico, è una velocista. Ha sempre amato correre, sin da bambina, così si è unita al club di atletica appena iscrittasi alle medie. La sua famiglia si è trasferita in un appartamento di Kawagoe, quando la ragazza frequentava la quinta elementare. Suo padre è assente per lunghi periodi, a causa di viaggi di lavoro che lo portano in svariate parti del Giappone. Akane è cresciuta in un ambiente sereno felice: suo padre è un tipo scherzoso, mentre sua madre è un tipo allegro e spensierato. Della famiglia fa parte anche una sorella maggiore, due anni più grande della protagonista. Akane ha un carattere serio e si applica molto nei suoi studi, e i suoi buoni voti sono il riflesso dell’impegno profuso. Nell’ambiente domestico è molto espansiva, ma si rivela molto timida ed accorta a scuola. Quando è agitata, per calmarsi, usa come mantra “le parole magiche” della mascotte della città.

Takumi Hira è il presidente del club di atletica leggera scolastico, è un vero sportivo, ma ha anche voti eccellenti. È arrivato alle finali del torneo della prefettura sin dal primo anno, grazie ai suoi imbattibili sprint. Sa leggere l’atmosfera e le persone attorno a sé ed è considerato come un punto fermo su cui contare. È innamorato di Akane dal primo anno, non l’ha mai detto a nessuno, ma tutti - a parte l’interessata - l’hanno capito da tempo...

Chinatsu Nishio è membro del club di atletica leggera scolastico, è una velocista come Akane. È un tipo allegro ed innocente, fa amicizia facilmente con tutti ed è ben voluta, sia dei compagni, che dalle compagne di scuola. A volte è un po’ invidiosa delle cose altrui, ma la sua sana gelosia non sfocia mai in cattiveria.









Lo studio feel. sta producendo una serie anime originale, che debutterà il prossimo aprile sui piccoli schermi nipponici, si tratta di Tsuki ga Kirei (as the Moon, so beautiful.). Ranpo Kitan: Game of Laplace ) dirige l’anime sulla base della sceneggiatura di Yuko Kakihara Digimon Adventure tri. ); invece dal pugno di Loundraw è nato il character design originale; Flying Dog cura la produzione sul fronte musicale.Nel cast di doppiaggio troviamo:Kotaro Azumi - Shōya Chiba Akane Mizuno (capelli lunghi) - Konomi Kohara Hira Takumi (capelli a spazzola) - Atsushi Tamaru Chinatsu Nishio - Rie Murakawa Il 25 marzo si terrà un evento speciale nella cornice del, in tale occasione saranno presenti i quattro doppiatori e il regista Kishi ed altri membri dello staff per rivelare nuovi dettagli in vista del debutto televisivo.myanimelist 1