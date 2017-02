Report televisivi nipponici sull'accaduto

Lei,, è la celeberrima doppiatrice di anime nonché cantante, e si trova nel bel mezzo del suo Live Zipangu 2017, il tour che tra il 7 gennaio e il 12 marzo la sta portando a visitare ben otto città del Giappone per un totale di quattordici concerti sold-out.Lui invece è Akihiro Fukushima, trentaduenne lavoratore part time della città di Nagahama nella prefettura di Shiga, ed è appena stato arrestato dal Dipartimento della Polizia Metropolitana di Tokyo, per interferenza e intralcio allo svolgimento dell'attività della società che gestisce il fan club ufficiale di lei.L'uomo in effetti ha ammesso agli ufficiali di polizia di aver postato lo scorso 2 febbraio su Twitter un messaggio di morte indirizzato alla trentasettenne artista che così recitava: "Non ho altra scelta che quella di uccidere Nana Mizuki".Questo avrebbe fatto seguito al messaggio che lui avrebbe mandato via Twitter all'artista, in cui le chiedeva di poterla incontrare, e alla quale la Mizuki non ha mai risposto. Fukushima ha così deciso di optare per la sua personale vendetta.Lo stesso giorno delle minacce, i legali della Mizuki hanno quindi sporto denuncia alla polizia di Akasaka a Tokyo, a partire dal quale gli agenti hanno rintracciato il sospetto grazie all'account Twitter e informazioni correlate; dopo lo spiacevole incidente, l'agenzia dell'artista ha inevitabilmente aumentato la sorveglianza durante gli eventi live.Da Sapporo, nell'Hokkaido, la Mizuki dovrebbe ora spostarsi a Niigata-city nell'omonima prefettura per la sua prossima data di concerti prevista il 25 febbraio.La Mizuki ( Hinata Hyuuga in Naruto, Cure Blossom in PreCure, Kotoko in Itazura na Kiss , Saya in Blood-C ) purtroppo non è nemmeno nuova a simili incidenti, visto che già nel 2008 un lavoratore part-time era stato arrestato per aver postato sulla bacheca online di 2ch il messaggio con cui minacciava di uccidere lei e i suoi fan.Di recente, tuttavia, questo tipo di minacce ha iniziato ad essere preso molto sul serio dalle agenzie di talenti: e questo, dopo la grave coltellata, fortunatamente non fatale , inferta all'idol Mayu Tomita durante il backstage di una performance da uno stalker, le cui avvisaglie di future azioni inconsulte erano state considerate un po' troppo alla leggera.