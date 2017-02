La storia si ambienta successivamente alla fine della seconda stagione (dopo l'arco "Mother Rosario"). Al centro degli eventi un nuovo gioco, "Ordinal Scale" appunto, giocabile con un nuovo dispositivo chiamato Augma che non prevede un full drive in rete ma ha una nuova tecnologia che genera una potente realtà aumentata. Il gioco si svolge così nel mondo reale ove, con la realtà aumentata, si trovano oggetti, mostri e avvengono i duelli in PvP, quest'ultimo basato su un "Ranking system" a numeri ordinali che influenza pesantemente le abilità e la forza dei giocatori.

Il lungometraggio cinematografico legato al franchise di SAO, Sword Art Online: Ordinal Scale , ha totalizzato nei primi due giorni di programmazione il notevole incasso di(circa 3,5 milioni di euro) con 308.376 spettatori, piazzandosi alla prima posizione del box office settimanale nipponico. Il film è stato proiettato, nel weekend d'esordio del 18-19 febbraio, da 151 sale sparse per l'arcipelago giapponese.Il film ha totalizzato il nuovo record d'incasso nel weekend di apertura tra i film distribuiti da. Era dalla scorsa estate, con Your Name. (che totalizzò 770 milioni di yen nei primi due giorni di proiezione, arrivando poi a quota 24,34 miliardi il 19 febbraio), che un anime non debuttava alla prima posizione del box office: dal prossimo, in aggiunta, inizieranno in 66 cinema giapponesi le proiezioni del film con le innovative tecnologie 4DX e MX4D. Il film verrà distribuito anche nei cinema italiani il, nell'ambito della stagione cinematografica anime di