One Ok Rock feat. Avril Lavigne: "Listen"

Saori degli Sekai no Owari (30 anni) e l'attore Dai Ikeda (foto in basso a sinistra) suo coetaneo, sposi dopo cinque anni di fidanzamento;

degli (30 anni) e l'attore (foto in basso a sinistra) suo coetaneo, sposi dopo cinque anni di fidanzamento; Nakajin sempre degli Sekai no Owari (31 anni, foto in basso a destra) annuncia al contempo il fidanzamento ufficiale con una persona non appartenente al mondo dello spettacolo, frequentata per 4 anni.

Ito Chiaki (30 anni, foto qui in basso a sinistra) delle AAA annuncia l'avvenuto matrimonio lo scorso dicembre con un uomo d'affari, e un bimbo in arrivo, per il quale lascerà le attività col gruppo alla fine del prossimo marzo;

L'attrice Fumino Kimura (29 anni, foto qui in alto a destra) ha annunciato il matrimonio via Instagram, con un istruttore di recitazione.

Anche a casa dell'eroe di Kamen Rider Decade Masahiro Inoue (27 anni, foto qui in basso) e della modella Natsuki Jaimie (24 anni) giungerà un bimbo a primavera dopo il matrimonio lo scorso 3 ottobre;

Nagano Hiroshi (44 anni) dello storico gruppo V6 (InuYasha) si è sposato con l'attrice Miho Shiraishi (38 anni) lo scorso 29 novembre.

Freschi sposi anche il calciatore Yoichiro Kakitani (26 anni) e la gravure idol Manami Marutaka (26 anni), lo scorso 8 dicembre dopo due anni e mezzo di fidanzamento;

L'attore Aoi Nakamura (25 anni) ha registrato il suo matrimonio lo scorso 21 gennaio, data del sesto anniversario di fidanzamento con l'attuale moglie.

(25 anni) ha registrato il suo matrimonio lo scorso 21 gennaio, data del sesto anniversario di fidanzamento con l'attuale moglie. Il collega Yu Inaba (nella foto con lui) ha fatto i complimenti al senpai per il matrimonio.

Lo hanno annunciato direttamente loro stessi sul palco della Shizuoka Ecopa Arena il 18 febbraio, la prima data del loro nuovo tour "AMBITIONS JAPAN TOUR": il bassista della bandRyota Kohama si è sposato lo scorso mese, e non con una fanciulla qualsiasi, bensì con una ragazza che il rock ce l'ha davvero in famiglia."Mi sono sposato questo mese! Il suo nome è Michelle, e sono lieto di annunciarvi che siamo marito e moglie," ha fatto sapere Ryota.Tanta felicità ha spinto i fan a chiedersi se per caso la fortunata Michelle non sia altro che la sorella più giovane della pop-star canadese, in quanto forse, e sempre non a caso, quest'ultima ha subito condiviso su Instagram il post di Ryota (si veda la nostra gallery).Le speculazioni dei fan, nate da un account social di nome "misher11" e seguito da Toru e Ryota degli ONE OK ROCK, sono proseguite notando come la proprietaria dell'account si identifichi come "Michelle Kohama", prendendo quindi il cognome di Ryota, e usando la foto di Michelle come profilo di stato.Michelle Lavigne è conosciuta dai fan di Avril per essere una ragazza che ama rimanere al di fuori delle luci dei riflettori, quindi una conferma ufficiale dai due non è pervenuta.Ma, si sa, una foto vale più di mille conferme scritte, e quindi ecco i due piccioncini ritratti qui sopra nel selfie che ha già fatto il giro di Twitter e del mondo.La celebre cantante canadese, da parte sua, non ha mai fatto mistero del suo amore nei confronti del Giappone grazie alla sua hit " Hello Kitty "; non bastasse questo, proprio la Lavigne appare nella traccia "Listen" del nuovo album Ambitions degli One Ok Rock, e in Giappone rimane a tutt'oggi amatissima.Le strade della Lavigne e del gruppo nipponico si erano invero incrociate già più volte: dall'apparizione dei due allo stesso show musicale in Giappone nel 2013, al ritrovo durante la performance canadese dello scorso anno degli One Ok Rock.Ricordiamo inoltre che attraverso il loro tour del Giappone, gli ONE OK ROCK (colonna sonora della trilogia di Rurouni Kenshin ) ospiteranno diverse guest star tra cui i WANIMA, Fall Out Boy, Mr. Children e Suchmos, fino alla data conclusiva di Hiroshima il prossimo 17 maggio.Ora che fa parte a tutti gli effetti della famiglia, sarà quindi lecito attendersi una ospitata nipponica anche da parte di Avril?**Nel frattempo, sempre per rimanere in ambito musicale, annunciano il matrimonio anche: Arama Japan 1, 2